Amores Perros celebra 25 años con reestreno en cines

El reestreno internacional está programado para el 2 de octubre en Argentina y el 9 de octubre en México, Brasil y Chile, bajo el sello de MUBI

  • 17
  • Septiembre
    2025

Este 2025, Amores Perros, la aclamada ópera prima de Alejandro González Iñárritu, cumple 25 años y regresa a la pantalla grande en una versión remasterizada que se proyectará en México y otros países de Latinoamérica.

La película, considerada un referente del cine contemporáneo, volverá a los cines con funciones especiales que resaltan su legado cinematográfico y cultural.

Estrenada en el Festival de Cannes en el año 2000, Amores Perros marcó un parteaguas en el cine mexicano y mundial gracias a su narrativa múltiple, su estética cruda, fotografía de Rodrigo Prieto, y su exploración de temas como el amor, la traición y la supervivencia.

El aniversario se conmemorará con diversas actividades: la exposición itinerante Sueño Perro: Instalación Celuloide, que viajará a Milán, Ciudad de México y Los Ángeles; el lanzamiento de un libro con storyboards, fotos inéditas y notas de Iñárritu; y la restauración de la cinta a cargo de Criterion Collection, Rodrigo Prieto y Jon Taylor, con imagen renovada y sonido envolvente 5.1.

El reestreno internacional está programado para el 2 de octubre en Argentina y el 9 de octubre en México, Brasil y Chile, bajo el sello de MUBI.

En territorio mexicano, la experiencia tendrá un valor especial con proyecciones en 35 mm en la Cineteca Nacional y la Cineteca FICG en Guadalajara.


