Antonio Banderas aclara su situación financiera tras rumores

Antonio Banderas respondió a los rumores sobre una supuesta crisis económica y aseguró que continuará impulsando sus proyectos teatrales en Málaga, pese a los costos que representan sus producciones.

El actor español compartió un mensaje en redes sociales donde negó atravesar problemas financieros y afirmó que el Teatro del Soho CaixaBank seguirá funcionando bajo el mismo modelo con el que ha operado desde su creación.

Antonio Banderas niega estar arruinado

En su publicación, Banderas calificó como inexistente la “ruina” de la que algunos medios lo señalan víctima y sostuvo que puede asumir sin problemas los déficits económicos derivados de sus montajes teatrales.

“No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz!”, escribió el actor.

También explicó que su prioridad nunca ha sido generar ganancias económicas con el proyecto, sino desarrollar producciones de gran escala y mantener un estándar artístico elevado.

Defiende modelo del Teatro del Soho

Banderas señaló que el teatro opera como una empresa privada sin fines de lucro y aseguró que no recibe subvenciones públicas, además de remarcar que no planea solicitarlas mientras continúe al frente del proyecto.

El actor indicó que ha preferido invertir en montajes ambiciosos que han permitido generar empleo para cientos de personas relacionadas con la industria teatral.

“Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas”, expresó.

El Soho registró casi 200 mil asistentes

Dentro de su mensaje, Antonio Banderas destacó que durante el último año el Teatro del Soho CaixaBank reunió cerca de 200,000 espectadores, incluyendo las producciones que también se presentaron en Madrid.

El actor aseguró que el proyecto continuará apostando por espectáculos de gran formato y agradeció a los patrocinadores que han respaldado la iniciativa desde sus inicios.

“Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo”, añadió.

Con este mensaje, el actor buscó frenar las especulaciones y reiteró que mantendrá su apuesta por el teatro y por producciones de gran presupuesto en su ciudad natal.

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