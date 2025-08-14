Cerrar X
Anuncia NFL show de Karol G en YouTube desde Brasil

La superestrella colombiana global, Karol G, pondrá el ritmo latino al partido entre Chargers y Chiefs, transmitido gratis por YouTube

¿Reunir a los fanáticos del fútbol, Brasil y Karol G para una experiencia de una noche? Esa es una fórmula ganadora.

La música galardonada con un Grammy encabezará un espectáculo de medio tiempo durante la primera transmisión exclusiva de la NFL en YouTube el próximo mes, que se podrá ver en vivo desde el Arena Corinthians en São Paulo, Brasil, el 5 de septiembre. Ese es el enfrentamiento de la semana uno de la NFL entre los Chargers de Los Angeles y los Chiefs de Kansas City, ganadores de la AFC.

"Este año ha sido verdaderamente gratificante, y el momento de esta oportunidad, ser parte de un hito tan importante como la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube, es perfecto. Con mi último álbum "Tropicoqueta", me propuse representar las muchas facetas de mi cultura latina, algo por lo que siento una gran pasión en todo lo que hago. Estoy emocionada de llevar esa misma energía y orgullo a este escenario global y honrada de continuar elevando la cultura latina en una plataforma tan monumental", señaló la cantante en una declaración escrita exclusiva.

Es una combinación natural. Karol G es una superestrella global, el fútbol americano está creciendo en popularidad en todo el mundo, y muchos de los melómanos más fervientes del mundo llaman a Brasil su hogar, es una de las muchas razones por las que "Come to Brazil" (Ven a Brasil) se ha convertido en un meme constante, una expresión de tres palabras que representa la máxima expresión de fanatismo.

Tim Tubito, director senior de presentación de juegos globales y entretenimiento en la NFL, expresó: "Nuestro objetivo es resaltar la emoción y el espíritu americano de la NFL, pero hacerlo de manera reflexiva que se adapte a las culturas, prácticas y tradiciones locales."

Agregó que contratar a Karol G "no solo entusiasma a nuestros fanáticos y rinde homenaje a su cultura en Sudamérica, sino que tiene un impacto a escala global. Esperamos que todos nuestros fanáticos estén listos para una celebración histórica".

El juego se transmitirá de forma gratuita para los fans de todo el mundo, exclusivamente a través de YouTube y YouTube TV. Comienza a las 17:00 horas del Pacífico / 20:00 horas del Este / 21:00 horas de Brasil. Un show previo comienza una hora antes.

Angela Courtin, vicepresidenta de marketing deportivo y de entretenimiento en YouTube, afirmó en un comunicado: "Para celebrar este momento, estamos encantados de que la superestrella global Karol G actúe durante nuestro espectáculo de medio tiempo. El juego y la actuación se transmitirán en todo el mundo de forma gratuita en YouTube, combinando el fanatismo del deporte y la música para un momento cultural épico".


