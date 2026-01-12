Artistas para la inauguración de los Juegos Olímpicos 2026

Andrea Bocelli actuará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el cual se celebrará el próximo 6 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza, Italia.

La última ocasión en la que el intérprete de "Momentos" participó en Juegos Olímpicos fue hace 20 años, en la cermonia de clausura de Turín 2006.

A través de un comunicado, se dio a conocer su convocatoria, en donde se definió a este artista como "símbolo de la excelencia italiana en todo el mundo".

Maestro Andrea Bocelli will perform at the Opening Ceremony of the Milano Cortina 2026 Olympic Games! 💫



A global icon of Italian music and a voice loved across every continent, Andrea Bocelli will bring an extraordinary and unforgettable touch to the Ceremony on February 6, set… pic.twitter.com/WrMMq1Zsqq — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) January 11, 2026

El tenor italiano compartirá el escenario con Mariah Carey, quien figurará como la protagonista de este magno evento deportivo.

El actor y productor italiano Pierfrancesco Favino será una de las figuras destacadas en la ceremonia

Reconocido por su participación en producciones como Guerra Mundial Z, Ángeles y demonios y Maria Callas, Favino compartirá el escenario con el violinista Giovanni Zanon, en una actuación que combinará actuación y música en vivo. Además de su trayectoria artística, el actor es conocido por su cercanía con el deporte, su afición por la AS Roma y su admiración pública por el tenista Jannik Sinner, a quien ha destacado como un referente del momento que vive el deporte italiano.

Actriz Sabrina Impacciatore, quien cuenta con una amplia carrera en cine, televisión y teatro

Su proyección internacional creció de manera significativa tras su participación en la serie The White Lotus, actuación que le valió una nominación al premio Emmy. Su participación refuerza el vínculo entre las artes escénicas y el espíritu de los Juegos Olímpicos.

La música italiana estará representada por Laura Pausini

Su carrera despegó tras ganar el Festival de Sanremo en 1993 y, desde entonces, ha vendido más de 70 millones de discos. Pausini hizo historia al convertirse en la primera mujer italiana en ganar un Premio Grammy y suma a su trayectoria cuatro Latin Grammy, seis World Music Awards, un Globo de Oro y una nominación al Óscar por la canción Io Sì (Seen).

Deportes contemplados para estos Juegos Olímpicos de Invierno

Estos son los deportes enlistados para el magnanimo evento con sede en Milán-Cortina 2026:

Biatlón

Bobsleigh

Curling

Hockey sobre Hielo

Luge

Patinaje sobre hielo:

Artístico Velocidad Pista Corta

Esquí:

Alpino Fondo Acrobático Saltos de Esquí Combinada Nórdica

Snowboard

Sin embargo, para esta edición se agregó el esquí de montaña, para darle paso a las carreras. Los mexicanos Sarah Schleper y Donovan Carrillo serán los abanderados de México.

Sarah Schleper y Donovan Carrillo, abanderados de México en @milanocortina26 🇲🇽👏



El patinador artístico y la esquiadora serán los encargados de portar la bandera en la inauguración de los #JuegosOlímpicos de Invierno.



🗓️ 6 de febrero.#RoadToMilanoCortina2026 l @COM_Mexico — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) January 10, 2026

