Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Andrea_Bocelli_Juegos_Olimpicos_252b6739b4
Escena

Artistas para la inauguración de los Juegos Olímpicos 2026

Actores y músicos de talla mundial darán identidad a la ceremonia de Invierno en febrero. Descubre quiénes son y qué aportarán al espectáculo olímpico en Italia

  • 12
  • Enero
    2026

Andrea Bocelli actuará en la ceremonia de apertura de los  Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el cual se celebrará el próximo 6 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza, Italia.

La última ocasión en la que el intérprete de "Momentos" participó en Juegos Olímpicos fue hace 20 años, en la cermonia de clausura de Turín 2006.

A través de un comunicado, se dio a conocer su convocatoria, en donde se definió a este artista como "símbolo de la excelencia italiana en todo el mundo".

El tenor italiano compartirá el escenario con Mariah Carey, quien figurará como la protagonista de este magno evento deportivo.

También podría interesarte: Mariah Carey rompe récord histórico en el Billboard Hot 100

El actor y productor italiano Pierfrancesco Favino será una de las figuras destacadas en la ceremonia

Reconocido por su participación en producciones como Guerra Mundial Z, Ángeles y demonios y Maria Callas, Favino compartirá el escenario con el violinista Giovanni Zanon, en una actuación que combinará actuación y música en vivo. Además de su trayectoria artística, el actor es conocido por su cercanía con el deporte, su afición por la AS Roma y su admiración pública por el tenista Jannik Sinner, a quien ha destacado como un referente del momento que vive el deporte italiano.

Actriz Sabrina Impacciatore, quien cuenta con una amplia carrera en cine, televisión y teatro

Su proyección internacional creció de manera significativa tras su participación en la serie The White Lotus, actuación que le valió una nominación al premio Emmy. Su participación refuerza el vínculo entre las artes escénicas y el espíritu de los Juegos Olímpicos.

La música italiana estará representada por Laura Pausini

Su carrera despegó tras ganar el Festival de Sanremo en 1993 y, desde entonces, ha vendido más de 70 millones de discos. Pausini hizo historia al convertirse en la primera mujer italiana en ganar un Premio Grammy y suma a su trayectoria cuatro Latin Grammy, seis World Music Awards, un Globo de Oro y una nominación al Óscar por la canción Io Sì (Seen).

Deportes contemplados para estos Juegos Olímpicos de Invierno

Estos son los deportes enlistados para el magnanimo evento con sede en Milán-Cortina 2026:

  • Biatlón
  • Bobsleigh
  • Curling
  • Hockey sobre Hielo
  • Luge
  • Patinaje sobre hielo: 
    • Artístico
    • Velocidad
    • Pista Corta
  • Esquí: 
    • Alpino
    • Fondo
    • Acrobático
    • Saltos de Esquí
    • Combinada Nórdica 
  • Snowboard

También podría interesarte: Mexicanos que irán a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Sin embargo, para esta edición se agregó el esquí de montaña, para darle paso a las carreras. Los mexicanos Sarah Schleper y Donovan Carrillo serán los abanderados de México.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_mario_cid_c800bc7f0f
Muere Mario Cid, figura del Cine de Oro mexicano, a los 93 años
EH_UNA_FOTO_2026_01_12_T142606_095_f47f548acd
Rumores de ruptura rodean a Alicia Villarreal y Cibad Hernández
EH_UNA_FOTO_2026_01_12_T132010_622_f00e246c5d
Presentan a la primera Barbie autista: este es el modelo
publicidad

Últimas Noticias

bordados_record_1491432e85
México teje récord mundial con exposición de bordados más grande
escena_mario_cid_c800bc7f0f
Muere Mario Cid, figura del Cine de Oro mexicano, a los 93 años
inter_trump_petroleo_cuba_2_ea7c200a82
Estados Unidos dejará que México envíe petróleo a Cuba
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×