Escena

Belinda arrasa con disco, duetos y colaboraciones sorpresa

Con Indómita, su papel en 'Mentiras' y duetos con Bad Bunny, Amanda Miguel y Shakira, Belinda reafirma que está 'triunfando, como siempre'

  • 01
  • Septiembre
    2025

Desde que Belinda puso de moda la frase “Triunfando, como siempre” se ha asegurado de que así sea, pues conforme transcurre su carrera, cada proyecto que inicia supera al anterior.

Y no sólo eso, con su trabajo logró que los dimes y diretes sobre sus relaciones amorosas t que los comentarios sobre sus parejas actuales o las anteriores queden de lado y que la atención se centre en su música y su desempeño como actriz.

Recién estrenó su álbum Indómita (que significa indomable), con el que ha tenido una gran respuesta y ha posicionado los temas que lo integran en los primeros lugares de popularidad en las redes sociales y en las plataformas digitales.

Y ni qué decir del éxito arrollador de la serie Mentiras, de la que es protagonista, pues hizo del personaje de Daniela uno de los más queridos, puso a cantar a público de diferentes edades y se ganó el respeto de grandes figuras de la música.

Ahora, como si eso no fuera suficiente, está bajo el reflector por los duetos en vivo que le ha ofrecido al público, como el que hizo con Amanda Miguel, con quien cantó el tema El Me Mintió, con lo que dejó callados a quienes decían que no canta; la misma Amanda le reconoció su talento.

La semana pasada sorprendió a sus fans, a sus compañeros del gremio artístico y a la prensa al ser invitada por el cantante puertorriqueño Bad Bunny a uno de los conciertos que ofreció la semana pasada en Puerto Rico, como parte de la residencia musical que hace en su país.

Ahí, Beli la armó en grande, robó suspiros al aparecer en el escenario, al público y al propio Conejo Malo, quien agradeció que haya aceptado la invitación, aplaudió su talento y resaltó su belleza.

En Puerto Rico también estuvo con Sebastián Yatra, despertando los rumores de una próxima colaboración musical entre ella y el cantante colombiano.

Ahora, el fin de semana nuevamente se convirtió en tendencia al ser invitada por la cantante Shakira, en el concierto que ofreció en la Ciudad de México, donde juntas cantaron a dueto Días de enero.

Sin duda Belinda se ha asegurado de estar en todos lados, pero sobre todo en aquellos que le permiten compartir con quienes admira y dar de qué hablar en todos lados.


