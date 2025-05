Belinda lanza tema con Jared Leto: 'Never not love you'

En un año clave para su carrera artística, la cantante y actriz Belinda sorprendió a sus seguidores al anunciar que su nuevo álbum de estudio, "Indómita", incluirá una colaboración con el actor y músico estadounidense Jared Leto, líder de la banda 30 Seconds to Mars.

El tema se titula Never not love you y, según detalló la intérprete en una rueda de prensa virtual, es una canción de desamor con una mezcla de español e inglés, con influencias del regional mexicano, pero sin alejarse del estilo característico de ambos artistas.

Canción de desamor sin destinatario

“Es una canción romántica, de esas que dicen que aunque la relación no funcionó, el amor sigue intacto”, explicó Belinda sobre el sentido de la letra. Sin embargo, fue enfática al aclarar que el tema “no va dedicado a nadie en particular”.

“Quiero dejarlo claro desde ya: no es para nadie en especial. Es una historia que hicimos juntos, una canción que hicimos con mucho cariño”, reiteró la también actriz, quien actualmente se prepara para interpretar a la emperatriz Carlota de Habsburgo.

Fusión de idiomas y estilos

Belinda detalló que ella se encargó de escribir la parte en español, mientras que Jared Leto compuso y canta en inglés. Ambos están trabajando en un componente visual para acompañar el lanzamiento.

“Aún no hemos grabado el video, pero ya estamos planeando cómo será. Los dos estamos muy emocionados con este proyecto”, comentó la artista.

El resultado, dijo, es un experimento musical que mezcla el toque regional con el sello internacional de Jared Leto, pero conservando su esencia artística.

La colaboración, reveló Belinda, fue posible gracias a una amistad de más de una década con Leto. “Es un gran amigo de toda la vida. Lo admiro profundamente, y él me ha dicho que también me respeta y me admira como artista”, compartió emocionada.

Añadió que Jared Leto “ama México” y constantemente le expresa su cariño por la cultura y la gente del país.

“Cuando terminamos de grabar me dijo: ‘Beli, te admiro tanto’. Que alguien como él, ganador del Óscar y uno de los artistas más completos que existen, me haya dicho eso… no tengo palabras”, concluyó la intérprete.

Un año lleno de proyectos

Además de lanzar Indómita, Belinda alista su regreso a la actuación con una serie histórica, lo que marca un 2025 cargado de proyectos tanto en la música como en la pantalla.

