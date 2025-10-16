Belinda y Mariana Treviño enamoran Monterrey en Mentiras All Star

Verlas en la pantalla chica era un gusto, pero tenerlas en vivo fue simplemente espectacular.

Mariana Treviño y Belinda se robaron todas las miradas de los regios durante el regreso triunfal de Mentiras, el musical, que este jueves encendió el escenario con nostalgia, risas y mucha energía.

Las expectativas estaban puestas en ellas —Mariana como Lupita y Belinda como Daniela—, y ambas superaron con creces lo prometido, arrancando ovaciones y aplausos de un público encantado.

El talento local también brilló con fuerza: Paloma Cordero dio vida a Yuri, mientras que Lorena Vignau completó el elenco con una interpretación llena de carisma.

Una noche redonda, con música, humor y emoción, que confirmó por qué Mentiras sigue siendo uno de los musicales más queridos por los regios.





