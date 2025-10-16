Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_44900e0e5e
Escena

Belinda y Mariana Treviño enamoran Monterrey en Mentiras All Star

Ambas se presentaron este jueves en Monterrey como parte de la gira Mentiras All Star, donde nuevamente traen a la vida a dos de las enamoradas de Emmanuel

  • 16
  • Octubre
    2025

Verlas en la pantalla chica era un gusto, pero tenerlas en vivo fue simplemente espectacular.

Mariana Treviño y Belinda se robaron todas las miradas de los regios durante el regreso triunfal de Mentiras, el musical, que este jueves encendió el escenario con nostalgia, risas y mucha energía.

Las expectativas estaban puestas en ellas —Mariana como Lupita y Belinda como Daniela—, y ambas superaron con creces lo prometido, arrancando ovaciones y aplausos de un público encantado.

El talento local también brilló con fuerza: Paloma Cordero dio vida a Yuri, mientras que Lorena Vignau completó el elenco con una interpretación llena de carisma.

Una noche redonda, con música, humor y emoción, que confirmó por qué Mentiras sigue siendo uno de los musicales más queridos por los regios.

IMG_2117.JPG


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_16_at_11_32_24_PM_a59afe33d5
Deslumbra 'Ovo' del Cirque du Soleil en su función en Monterrey
AP_25290137313878_bf18a78585
Scherzer brilla y Toronto vence 8-2 a Mariners; empatan la serie
Whats_App_Image_2025_10_16_at_6_39_56_PM_beda56b7de
Duelo presentará su concierto 360° en la Arena Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T133350_841_e84537e502
Volcadura de autobús deja siete muertos y 24 heridos en Sonora
EH_DOS_FOTOS_2025_10_17_T130726_132_9eda042746
Andrea Bocelli canta en Casa Blanca para Donald Trump
EH_UNA_FOTO_51277f47cd
Cae México al lugar 14 del Ranking FIFA tras amistosos
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×