Bendito Rodeo 2025 cierra con música, rodeo y emoción

El Festival Bendito Rodeo concluyó la noche del sábado su edición de 2025, en Santiago, Nuevo León, poniendo fin a tres fines de semana de música, rodeo y gastronomía.

El evento, que capturó la esencia norteña, cerró con las presentaciones estelares de Gabito Ballesteros, Duelo, El Poder del Norte, Costumbre y Los Dos Carnales, atrayendo a miles de asistentes.

La jornada final no estuvo exenta de controversia, pues la presentación de Los Dos Carnales fue interrumpida porque al parecer excedió el tiempo asignado, lo que provocó reacciones entre el público y en redes sociales, aunque no empañó el balance general del festival.

Más allá de la música, el evento también fue sede de competencias de rodeo, siendo la final del circuito uno de los momentos más esperados.

Comentarios