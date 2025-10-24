Bon Jovi vuelve con gira en 2026 tras cirugía de cuerdas vocales

La banda Bon Jovi se embarcará en su primera gira después de cuatro años, luego de que el cantante Jon Bon Jovi se sometió a una cirugía en una de sus cuerdas vocales. Después de una extensa rehabilitación, logró recuperar su instrumento vocal.

Durante una entrevista, Jon Bon Jovi mencionó que la gira iniciará con cuatro noches en el Madison Square Garden de Nueva York para después dirigirse a Escocia e Inglaterra. Su gira de nombre "Forever" será cerrada en septiembre del 2026 en el estado de Wembley.

El intérprete de "It's my life" mencionó que los fans pueden esperar que se brinde un ambiente de gratitud y alegría, lo cual quieren transmitir hacia la audiencia.

El álbum "Forever" es un orgullo para los miembros de la agrupación, cuyo lanzamiento coincidió con el documental y el 40° aniversario.

Además, calificó como increíble la colaboración lograda con Bruce Springsteen debido a la gran admiración que le tiene.

"La E Street Band son nuestros Beatles. Estaban a solo 25 millas de donde yo estaba cuando era niño. Sabes, la Carretera nueve estaba fuera de mi ventana [...]" confesó.

Afirmó que interpretaran juntos "Hollow Man", la cual el mismo "The Boss" afirmó que le encantó el sencillo al mencionar que era una canción "realmente especial".

