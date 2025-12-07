Bu Cuarón abre show de Dua Lipa y enfrenta críticas en redes

El último concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México no solo reunió a miles de fans, también dio espacio al talento emergente nacional.

La encargada de abrir el show fue Bu Cuarón, hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quien subió al escenario acompañada de su hermano, Olmo Cuarón.

La joven artista, de 22 años, apareció emocionada frente al público capitalino e interpretó varias canciones de su repertorio.

Antes de cerrar su intervención, dedicó un mensaje especial a su hermano: “Gracias a mi hermano, Olmo, por tocar siempre conmigo. Escribimos y producimos nuestras canciones siempre juntos. Es el mejor. No sé qué haría sin ti”.

Reacciones divididas en redes sociales

Pese al entusiasmo mostrado por Bu en su debut, la respuesta en redes sociales fue mayoritariamente negativa.

Usuarios cuestionaron la decisión de incluirla como telonera y expresaron duras críticas sobre su actuación.

Entre los comentarios más compartidos se leía: “Me la estoy pasando rarísimo con Bu Cuarón”, “En términos de dar cringe es cringe máximo”, “Tanto talento mexicano y trajeron a una nepobaby nada que ver”, “Bu Cuarón se cree la Billie Eilish latina y no sabe ni cantar”.

Otros señalaron que su presentación fue “un horror” y “un show tan malo enfrente de tanta gente”.

El anuncio de su participación, hecho horas antes desde el elevador del estadio, generó expectativa entre quienes siguen su carrera. En el póster que la rodeaba se destacaban las tres fechas históricas de Dua Lipa en México, un escenario de alto impacto para cualquier artista emergente.

¿Quién es Bu Cuarón?

Tess Bu Cuarón nació en Londres en 2003, hija de Alfonso Cuarón y la actriz italiana Annalisa Bugliani.

Su formación musical comenzó en Italia, donde estudió piano y música clásica en conservatorio durante siete años.

Su propuesta actual combina indie pop, electrónica y sonidos globales, alternando entre el español y el inglés.

Su más reciente EP, Drop By When You Drop Dead, muestra una estética experimental que busca consolidarla como una voz distinta dentro de la escena alternativa.

El papel de Olmo Cuarón

Olmo, hermano de Bu y también músico, la acompañó en el escenario y ha sido pieza clave en la producción de sus canciones. Su colaboración contribuye a la identidad sonora que ambos han construido desde la adolescencia.

Mientras unos celebran que artistas emergentes tengan espacios en escenarios masivos, otros cuestionan la influencia familiar detrás de su ascenso.

El cierre del tour de Dua Lipa en México terminó con una experiencia contrastada: entusiasmo dentro del estadio, críticas encendidas fuera de él.

