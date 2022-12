Camila Fernández rompe en llanto al recordar a su abuelo

La cantante Camila Fernández rompió en llanto durante una entrevista en ‘Venga la Alegría’, luego de recordar la pérdida de su abuelo, Vicente Fernández.

Hace exactamente un año, el 12 de diciembre del 2021, mismo día en que se conmemora la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac, el 'Charro de Huentitlán' dejó este mundo a causa de una falla multiorgánica luego de haber estado hospitalizado por más de cuatro meses debido a una caída que sufrió mientras dormía.

A un año de su muerte, Vicente Fernández fue recordado por sus familiares y por su nieta Camila, quien cantó por primera vez 'Las Mañanitas' a la Virgen de Guadalupe.

La hija de Alejandro Fernández destacó que en esta ocasión fue momento aún más especial, dado a que además de la dedicatoria a la Virgen, también honró la memoria de su difunto abuelo.

Y señaló que a pesar de que ya ha pasado un año de este lamentable suceso para toda la dinastía Fernández, ella todavía no asimila del todo, el hecho de que él no está aquí.

'Todavía no me cae el 20, pero lo recuerdo feliz, feliz, lo recordamos con todo el amor, era un sol, con increíble personalidad y que mejor que estarle cantándole a él y a la Virgen al mismo tiempo', dijo con la voz entrecortada y entre lágrimas.

Asimismo, Camila recordó que su primera aparición ante las cámaras fue junto a su abuelo.

'Mi primera presentación en la tele fui con él, que me dio... perdón, me estoy mareando... me dio la bendición y ahí me dio muchos consejos justo de la tele, él era un experto para la tele, y sí lo recuerdo con mucho amor y lo extrañamos mucho', finalizó.