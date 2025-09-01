Camilla revela intento de agresión que sufrió en su juventud

El nuevo libro Power and the Palace relata una conversación entre la reina Camilla y el entonces alcalde de Londres, Boris Johnson, en 2008, donde ella compartió un episodio de su adolescencia: un intento de agresión sexual en un tren rumbo a Paddington cuando tenía 16 o 17 años.

De acuerdo con el testimonio citado por Guto Harri, exdirector de comunicaciones de Johnson, la reina relató que el agresor intentó tocarla, pero ella se defendió golpeándolo con el tacón de su zapato. Al llegar a la estación, denunció el hecho a un oficial, lo que derivó en el arresto del hombre.

“Hice lo que mi madre me enseñó. Me quité el zapato y le di con el tacón en los testículos”, dijo Camilla según el relato.

Lejos de quedarse en lo personal, la experiencia marcó un impulso para que se involucrara en iniciativas de apoyo a víctimas. Durante la gestión de Johnson en Londres, inauguró dos de los tres centros de atención a sobrevivientes de agresiones sexuales impulsados por la alcaldía.

Aunque la reina ha preferido no centrar la atención en su historia, sí ha usado su experiencia para respaldar a otras mujeres. En 2021, pronunció un discurso donde condenó la “cultura del silencio” que protege a agresores y avergüenza a las víctimas.

Una fuente cercana comentó que Camilla siempre ha tenido claro que “si mi experiencia puede ayudar a otras mujeres, eso es lo correcto”.

