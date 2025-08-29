Camioneta de Natanael Cano se incendia; el cantante salió ileso

La tarde del jueves, el cantante de corridos tumbados Natanael Cano sufrió un accidente cuando la camioneta en la que viajaba, una Ford F-150 Shelby modificada, presentó una falla mecánica que provocó que comenzara a sacar humo y posteriormente se incendiara.

De acuerdo con reportes locales, el incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el fraccionamiento Haciendas Residencial, al noreste de Hermosillo.

Testigos relataron que el vehículo comenzó a arder mientras circulaba por el acceso principal del complejo, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

El equipo del cantante, Los Corridos Tumbados, confirmó que la camioneta sí pertenecía a Cano y que tanto él como parte de su personal viajaban en el interior al momento en que inició el siniestro.

“En nombre de Los CT y Natanael Cano, confirmamos que el vehículo involucrado pertenecía a Natanael. Él se encontraba dentro en el momento en que el automóvil presentó una falla y comenzó a sacar humo”, señaló el comunicado.

Por fortuna, todos los ocupantes lograron salir del vehículo a tiempo y resultaron ilesos.

Bomberos de Hermosillo acudieron para sofocar el fuego, aunque la pérdida material fue total, pues la camioneta quedó completamente calcinada.

En redes sociales circularon rápidamente imágenes y videos del lujoso vehículo envuelto en llamas, lo que generó especulaciones sobre la identidad del propietario.

Más tarde, la disquera del cantante confirmó la información y aclaró que Cano se dirigía a visitar a su colega Gabito Ballesteros cuando ocurrió el accidente.

A pesar del aparatoso incidente, no se registraron personas lesionadas.

