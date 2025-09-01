Charly García y Sting anuncian colaboración para octubre

El ícono del rock argentino Charly García y el exlíder de The Police, Sting, sorprendieron este lunes al anunciar una colaboración que verá la luz en octubre de 2025.

“Lo estoy haciendo a mi manera”, escribió García en una publicación compartida en la cuenta oficial de Sting en Instagram. El mensaje estuvo acompañado de un breve video en el que se observa la luz filtrándose por una persiana americana mientras se escucha el ruido del tráfico. Al final del clip aparece el anuncio: “Charly García & Sting. Octubre 2025”.

Medios argentinos señalan que se trataría de una canción que se publicará durante los primeros días de ese mes.

La relación entre ambos músicos se fortaleció a inicios de año, cuando Sting visitó Buenos Aires en el marco de su gira “Sting 3.0”. En aquella ocasión, compartió una charla con García en los camerinos y posteriormente cenaron junto a un grupo de amigos.

El británico, ganador de 17 premios Grammy y con más de 100 millones de discos vendidos, es recordado por sus éxitos con The Police como “Roxanne”, “Message in a Bottle”, “Walking on the Moon” y “Every Breath You Take”, además de su prolífica carrera solista.

Esta no es la primera vez que ambos artistas coinciden, pues en 1988 compartieron escenario durante la gira “Derechos Humanos Ya” organizada por Amnistía Internacional.

Por su parte, García ha sido una figura central del rock en español gracias a temas como “Demoliendo hoteles”, “Rezo por vos”, “Nos siguen pegando abajo”, “Clics modernos” y “Say No More”.

En agosto pasado fue distinguido con el título de doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires, que destacó su papel como pieza clave del movimiento rockero argentino y latinoamericano.

