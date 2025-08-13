Cerrar X
EH_UNA_FOTO_3_da6dbdff8b
Escena

Coda envía emotivo mensaje a Xava Drago tras su diagnóstico

La banda mexicana de rock Coda expresó su solidaridad con su vocalista, Xava Drago, tras anunciar que su cáncer de estómago ha alcanzado una etapa terminal

  • 13
  • Agosto
    2025

La banda mexicana de rock Coda expresó su solidaridad con su vocalista, Xava Drago, tras anunciar que su cáncer de estómago ha alcanzado una etapa terminal, sin opciones de tratamiento.

En un mensaje publicado en su página oficial de Facebook, la agrupación escribió: "En este momento tan delicado, queremos decirte, hermano: estamos contigo. Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón. Agradecemos profundamente a la gran familia Coda por todo el cariño, la vibra y la energía que han compartido con Xava. Cada palabra, cada muestra de amor y apoyo, significa mucho para él y para nosotros. Gracias, por tanto, hermano. Que el universo siga guiando nuestros caminos."

f768x1-311240_311367_5050.webp

La publicación fue acompañada de una fotografía del grupo en un teatro, reforzando la unión y el respaldo hacia su vocalista.

También agradecieron a los fans por el apoyo emocional y económico hacia Drago, destacando que cada muestra de cariño significa mucho para él y la banda.

Xava Drago, quien enfrenta esta enfermedad desde 2019, compartió en redes sociales su gratitud hacia su familia, amigos, colegas y seguidores, y anunció que pronto se publicará material musical grabado recientemente como un último regalo para sus fans.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2_05285cff82
Olivia Rodrigo anuncia un libro de gira de GUTS
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T092529_042_1c469ed082
Demi Lovato se reencuentra con los Jonas Brothers
escena_oasis_671408cbca
Oasis volverá también a los cines de México con su documental
publicidad

Últimas Noticias

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
nacional_extradicion_ee712bb536
México ha entregado a EUA un total de 55 narcotraficantes
finanzas_nuevo_leon_e46b110d2b
Disfrutan verano en NL: llegan más turistas y aumentan su gasto
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×