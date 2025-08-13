Coda envía emotivo mensaje a Xava Drago tras su diagnóstico

La banda mexicana de rock Coda expresó su solidaridad con su vocalista, Xava Drago, tras anunciar que su cáncer de estómago ha alcanzado una etapa terminal, sin opciones de tratamiento.

En un mensaje publicado en su página oficial de Facebook, la agrupación escribió: "En este momento tan delicado, queremos decirte, hermano: estamos contigo. Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón. Agradecemos profundamente a la gran familia Coda por todo el cariño, la vibra y la energía que han compartido con Xava. Cada palabra, cada muestra de amor y apoyo, significa mucho para él y para nosotros. Gracias, por tanto, hermano. Que el universo siga guiando nuestros caminos."

La publicación fue acompañada de una fotografía del grupo en un teatro, reforzando la unión y el respaldo hacia su vocalista.

También agradecieron a los fans por el apoyo emocional y económico hacia Drago, destacando que cada muestra de cariño significa mucho para él y la banda.

Xava Drago, quien enfrenta esta enfermedad desde 2019, compartió en redes sociales su gratitud hacia su familia, amigos, colegas y seguidores, y anunció que pronto se publicará material musical grabado recientemente como un último regalo para sus fans.

