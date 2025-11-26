Cerrar X
escena_lenny_kravizt_cf436dc4f3
Escena

Lenny Kravitz tendrá volverá a Monterrey en marzo de 2026

Será el 11 de marzo cuando el músico estadounidense se presente en la ciudad; las entradas para su show estarán disponibles a partir del próximo 3 de diciembre

  • 26
  • Noviembre
    2025

Una de las leyendas del rock, Lenny Kravitz, volverá a pisar suelo regio el próximo año.

Y es que el músico estadounidense, además de su participación en un festival en la Ciudad de México el siguiente año, anunció conciertos en Monterrey y Guadalajara para marzo del siguiente año.

Será el 11 de marzo cuando el ganador de cuatro Grammy se presente en la ciudad y las entradas para su show estarán disponibles a partir del próximo 3 de diciembre.

Con estas dos presentaciones, Kravizt hará su regreso a los escenarios de México después del éxito de su Blue Electric Light Tour 2025, que agotó localidades en Europa, Sudamérica, Australia y durante su residencia en Las Vegas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1811_0e1f5d119a
Destacan la buena calidad de agua en AyD de Monterrey
nl_samuel_garcia_4532326f0a
Pide Samuel junto a Sheinbaum que le aprueben presupuesto
Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_45_45_PM_72983173b3
CANACO Reynosa exige acciones urgentes ante inseguridad carretera
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_27_at_7_13_58_PM_8cf42598a6
Recibe Nuevo León el Encuentro Internacional de Escritores
nacional_gertz_manero_4a7dd97512
Senado aprueba la renuncia Alejandro Gertz como Fiscal General
deportes_gignac_cabizbajo_2def321988
Tigres no sabe remontar marcadores abultados en Liguilla
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
publicidad
×