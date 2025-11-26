Lenny Kravitz tendrá volverá a Monterrey en marzo de 2026

Una de las leyendas del rock, Lenny Kravitz, volverá a pisar suelo regio el próximo año.

Y es que el músico estadounidense, además de su participación en un festival en la Ciudad de México el siguiente año, anunció conciertos en Monterrey y Guadalajara para marzo del siguiente año.

Será el 11 de marzo cuando el ganador de cuatro Grammy se presente en la ciudad y las entradas para su show estarán disponibles a partir del próximo 3 de diciembre.

Con estas dos presentaciones, Kravizt hará su regreso a los escenarios de México después del éxito de su Blue Electric Light Tour 2025, que agotó localidades en Europa, Sudamérica, Australia y durante su residencia en Las Vegas.

