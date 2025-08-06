Compañeras de JNS confirmaron que Regina Murguía tuvo cáncer
Regina Murguía, integrante del grupo JNS, fue hospitalizada de emergencia en Mérida, Yucatán, tras ser diagnosticada con cáncer de intestino
Regina Murguía, integrante del grupo JNS, fue hospitalizada de emergencia en Mérida, Yucatán, tras ser diagnosticada con cáncer de intestino durante una cirugía programada para retirar pólipos.
Según sus compañeras Karla Díaz y Angie Taddei, la operación fue exitosa, el cáncer fue detectado y eliminado a tiempo, y Regina se encuentra en recuperación, con planes de regresar a los escenarios pronto.
"La verdad es que, re bien. Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta. Salió perfecta y ahora está en Mérida tomando un poquito de aire porque ya está de regreso el viernes. Fue una operación dura", agregó.
La cantante compartió un mensaje en Instagram agradeciendo el apoyo y destacando la importancia de la detección temprana, expresando optimismo sobre su salud.
"Hoy comparto estas fotos con ustedes con el corazón lleno de gratitud. Cómo saben, hace poco pasé por una cirugía importante. No ha sido un proceso fácil, pero sí ha sido profundamente transformador".
Murguía compartió unas lindas palabras asegurando que con esto aprendió y se sintió renacida porque "volvió a abrazar la vida con más fuerza, mas conciencia y más amor.
"He aprendido que la salud es nuestro verdadero tesoro, que el amor propio no es opcional, es vital, y que hay que decirle SÍ a la vida, a los nuevos comienzos, a cuidarnos, a escucharnos y a priorizarnos", expresó.
"Gracias a mi familia y todas las personas que me han estado acompañado, que me han sostenido con amor y paciencia. Gracias a la vida por esta segunda oportunidad. Hoy estoy aquí, más viva que nunca. Y quiero decirte a ti que me lees: nunca dejes de creer en tu fortaleza, nunca dejes de luchar por tu bienestar. La vida es hoy", concluyó.
