Confirma Coldplay que la 'kiss cam' seguirá en sus conciertos

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, aseguró durante su show en Craven Park, Kingston upon Hull, la noche del lunes 18 de agosto, que la famosa “kiss cam” que aparece en sus presentaciones no desaparecerá, pese a la polémica que generó recientemente.

“Llevamos mucho tiempo haciendo esto (prender la kiss cam), si la vida te da limones hay que hacer limonada”, dijo Martin entre risas.

El cantante enfatizó que este recurso continuará en los próximos conciertos: “Vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes”.

El escándalo que la hizo viral

La decisión de Martin llega un mes después de que, el pasado 16 de julio, la “kiss cam” desatara un escándalo internacional al captar a Andy Byron, entonces CEO de una empresa tecnológica, besándose con Kirstin Cabot, directora de recursos humanos.

La transmisión en la pantalla gigante tomó por sorpresa a los asistentes y a los propios involucrados, quienes rápidamente se separaron y trataron de ocultarse, sin embargo la escena confirmó una infidelidad, ya que ambos están casados con distintas parejas.

En ese momento, Martin bromeó desde el escenario: “¡Miren a esos dos! O tienen una aventura o son muy tímidos”.

Ante la confirmación del vocalista, quienes planeen asistir a los conciertos de Coldplay deberán estar prevenidos: la “kiss cam” seguirá encendida y cualquier momento puede quedar grabado para miles de espectadores.

Comentarios