'Train Dreams' y 'Adolescence' dominan los Spirit Awards

La película "Train Dreams" ("Sueños de trenes") y la serie "Adolescence" (Adolescencia) fueron las grandes ganadoras de la edición 41 de los Film Independent Spirit Awards, realizados anoche en el Hollywood Palladium.

En un evento marcado por el traslado temporal de su sede habitual en Santa Mónica debido a los preparativos olímpicos, la ceremonia conducida por Ego Nwodim rindió homenaje a las producciones que desafían los estándares comerciales con presupuestos limitados y visiones artísticas audaces.

El drama lírico "Train Dreams" ("Sueños de trenes") se alzó con el galardón a Mejor Película, sumando además los premios a Mejor Dirección, para Clint Bentley, y Mejor Fotografía.

Al recibir el máximo honor de la noche, Bentley destacó la relevancia de contar historias íntimas en la actualidad.

"Es muy, muy difícil filmar en Estados Unidos en estos días, pero vale la pena y estamos orgullosos de haberlo logrado".

El director también dedicó emotivas palabras al protagonista Joel Edgerton, a quien describió como el "latido" del filme.

En las categorías de actuación cinematográfica, Rose Byrne se llevó el premio a la Mejor Interpretación Protagonista por su papel en "If I Had Legs I’d Kick You" ("Si pudiera, te patearía"), superando a una fuerte competencia en estas categorías ahora neutrales en cuanto a género.

Por su parte, la sección de televisión fue dominada de manera histórica por el drama de Netflix, "Adolescence" ("Adolescencia"), que cosechó cuatro estatuillas, incluyendo Mejor Serie Nueva y premios individuales para Stephen Graham, Erin Doherty y el joven revelación Owen Cooper.

La gala también reconoció el cine internacional, otorgando el premio a Mejor Película Internacional a la brasileña "The Secret Agent" ("El agente secreto"), mientras que el Premio Robert Altman al mejor elenco fue para el equipo de "The Long Walk" ("Camina o muere").

Con estos resultados, los Spirit Awards reafirman su posición como el barómetro definitivo del cine independiente, celebrando la diversidad de voces que, en palabras de los organizadores, mantienen viva la esencia del arte cinematográfico fuera del sistema de grandes estudios.

