Consejo de DJs pide sanciones tras incidente de Natanael Cano

El Consejo Mexicano de DJs condenó el comportamiento del artista, calificándolo de inaceptable, y solicitó medidas inmediatas

Durante su presentación en el Baja Beach Fest 2025, Natanael Cano se convirtió en el centro de la atención no por su música, sino por un incidente que causó gran polémica.

El cantante golpeó a su DJ y rompió su computadora frente a miles de asistentes.

Todo comenzó cuando Cano detectó fallas en el sonido y solicitó que se repitiera una canción que, según él, “no se escuchaba bien”. En sus palabras:

“Va desde el comienzo, vuélveme a poner la pi… rola que no se escucha”.

Aunque inicialmente continuó con la presentación, la tensión aumentó hasta que decidió confrontar físicamente a su DJ, arrojando y pisando la computadora, que quedó completamente destruida.

Por su parte, el Consejo Mexicano de DJs condenó el comportamiento del artista, calificándolo de inaceptable, y solicitó medidas inmediatas:

“Hacemos un respetuoso llamado para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de Cano hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material”.

El incidente afectó el desarrollo del concierto: durante los primeros 40 minutos no se escucharon los corridos tumbados que los asistentes esperaban, lo que llevó a que varios abandonaran el evento antes de que concluyera la presentación.

La reacción del público fue mixta: mientras algunos abucharon al cantante, otros mostraron apoyo. El momento fue ampliamente viralizado en redes sociales por la gravedad del altercado.

Hasta el momento, ni Natanael Cano, su equipo ni los organizadores del Baja Beach Fest han emitido comentarios oficiales sobre lo sucedido.


