Cristina Saralegui respalda a Julio Iglesias tras acusaciones

La conductora Cristina Saralegui expresó públicamente su apoyo a Julio Iglesias tras las acusaciones de presunto abuso sexual en su contra, un gesto que desató una ola de críticas y debate en redes sociales.

El cantante español se encuentra en el centro de la polémica después de que dos exempleadas lo acusaran de agresión sexual, acoso y malos tratos, señalamientos que ya son analizados por la fiscalía española y han generado amplia atención mediática.

Ante este contexto, Saralegui utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de respaldo.

“¡Te quiero mucho y te apoyo. ¡Mi amor!”, escribió, acompañando el texto con una fotografía en la que ambos aparecen abrazados, evidenciando su cercanía personal.

La publicación dividió opiniones entre los usuarios, pues algunos defendieron la presunción de inocencia del artista, mientras que otros cuestionaron a la conductora por lo que consideraron una falta de sororidad y por pronunciarse antes de que concluyan las investigaciones.

Julio Iglesias, por su parte, ha negado las acusaciones, las ha calificado como falsas y ha reiterado que llegará hasta las últimas consecuencias para limpiar su nombre y demostrar su inocencia.

