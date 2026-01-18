Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_cristina_saralegui_julio_iglesias_927ec6a4b5
Escena

Cristina Saralegui respalda a Julio Iglesias tras acusaciones

La conductora expresó su apoyo al cantante español tras las denuncias por presunto abuso sexual, un gesto que dividió opiniones en redes sociales

  • 18
  • Enero
    2026

La conductora Cristina Saralegui expresó públicamente su apoyo a Julio Iglesias tras las acusaciones de presunto abuso sexual en su contra, un gesto que desató una ola de críticas y debate en redes sociales.

El cantante español se encuentra en el centro de la polémica después de que dos exempleadas lo acusaran de agresión sexual, acoso y malos tratos, señalamientos que ya son analizados por la fiscalía española y han generado amplia atención mediática.

Ante este contexto, Saralegui utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de respaldo. 

“¡Te quiero mucho y te apoyo. ¡Mi amor!”, escribió, acompañando el texto con una fotografía en la que ambos aparecen abrazados, evidenciando su cercanía personal.

La publicación dividió opiniones entre los usuarios, pues algunos defendieron la presunción de inocencia del artista, mientras que otros cuestionaron a la conductora por lo que consideraron una falta de sororidad y por pronunciarse antes de que concluyan las investigaciones.

Julio Iglesias, por su parte, ha negado las acusaciones, las ha calificado como falsas y ha reiterado que llegará hasta las últimas consecuencias para limpiar su nombre y demostrar su inocencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

1356388_julio_iglesias_le_23_septembre_2015_aababed32b
Defensa de Julio Iglesias pide archivar investigación en España
sheinbaum_guatemala_apoyo_90ad962262
Presidencia ofrece apoyo a Guatemala tras ola de violencia
susana_zabaleta_habla_julio_iglesias_abuso_sexual_6846f5ec3d
Susana Zabaleta habla sobre Julio Iglesias: 'Tiene que pagar'
publicidad

Últimas Noticias

G_6_Hz_Uf_XUAAPWR_0_5efc725335
Buffalo Bills despiden al entrenador Sean McDermott
146a13eb_a509_477f_98c8_13a64b546a73_e4389a508c
Operativo federal catean departamento de exjuez en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T135011_001_b2f1580e05
Maestro colombiano sobrevive tras desaparecer en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×