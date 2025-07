'Crystal Lake', la serie precuela de 'Viernes 13': esto sabemos

La serie Crystal Lake, precuela de la icónica saga de terror Viernes 13, está en desarrollo por A24 y Peacock, con un enfoque en los orígenes de Jason Voorhees y su madre, Pamela Voorhees.

El joven actor Callum Vinson, de 11 años, interpretará a un Jason infantil.

Vinson, conocido por roles en Chucky y El largo río de las almas, dará vida a un Jason más humano y vulnerable, explorando su infancia marcada por el bullying y su trágica "muerte" en el campamento Crystal Lake.

Linda Cardellini (Dead to Me, Avengers: Endgame) será Pamela Voorhees, la madre de Jason, quien abandona su carrera como cantante para criar a su hijo con necesidades especiales.

La serie se centrará en su dolor y su descenso hacia la venganza tras la supuesta muerte de Jason, desencadenando los eventos que dan origen a la leyenda del asesino.

Brad Caleb Kane es el showrunner tras la salida de Bryan Fuller en 2024 por diferencias creativas.

Kane, también involucrado en It: Welcome to Derry, promete una experiencia "tensa, aterradora y sangrienta", fiel al espíritu de la franquicia.

El rodaje comenzó el 20 de junio de 2025 en West Milford, Nueva Jersey, y se extenderá hasta noviembre.

Directores como Michael Lennox, Celine Held, Logan George y Quyen Tran están a cargo de los episodios.

Crystal Lake explorará los eventos previos a la película original de 1980, profundizando en el trauma de Pamela y los orígenes del campamento maldito.

Aunque Jason no será el protagonista principal, su presencia será clave, mostrando su infancia y los eventos que lo transformaron en el icónico asesino.

La serie combinará suspenso psicológico con terror slasher, revisitando personajes clásicos como "El Loco" Ralph (Nick Cordileone), Rita (Joy Suprano), Claudette (Danielle Kotch) y Barry (Phoenix Parnevik).

También se espera la participación de Adrienne King, la "final girl" de la primera película.

Aunque no hay fecha de estreno confirmada, se especula con un posible lanzamiento en Halloween de 2025, aunque algunos rumores apuntan a 2026.

El rodaje podría incluir locaciones en Australia.

Tras años de disputas legales, la serie tiene acceso a toda la mitología de Viernes 13, desde los eventos de la primera película hasta las secuelas más extravagantes como Jason X.

Esto permite una narrativa expansiva que podría abarcar varias temporadas, aunque la primera se centrará en los años 70, post-ahogamiento de Jason.

Crystal Lake promete revitalizar la franquicia con un enfoque más profundo y emocional, manteniendo la esencia sangrienta del género slasher.

Los fans están expectantes por ver cómo esta precuela expande el universo de Jason Voorhees.

