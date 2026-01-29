Podcast
escena_sobriedad_me_estas_matando_8877895069
Escena

Estrenan 'Sobriedad me estás matando' en cines de CDMX

La ópera prima de Raúl Campos, con Octavio Hinojosa, aborda adicciones y crisis de los 40 con humor negro tras festivales

  • 29
  • Enero
    2026

Este jueves llega a las salas de cine de la Ciudad de México la película mexicana Sobriedad Me Estás Matando, una comedia de humor negro protagonizada por Octavio Hinojosa.

La cinta se estrena tras un exitoso recorrido por festivales internacionales como el de Morelia y el de Varsovia, donde la ópera prima del director Raúl Campos fue muy bien recibida.

La historia explora con un humor ácido y honesto los claroscuros de las adicciones, la rehabilitación y la crisis de los 40 en la sociedad contemporánea.

619261988_1292360262933351_3185238845925202766_n.jpg

Raffi, un hombre atrapado en un ciclo de recaídas que busca desesperadamente recuperar el rumbo de su vida y el amor de una antigua pareja, es el personaje central de la trama.

El director, Raúl Campos, destacó la intención de abordar temas sensibles sin caer en el drama convencional y sembrar en el espectador el deseo de reflexionar luego de ver la cinta.

"Queríamos explorar la sobriedad como un territorio emocional tan frágil donde la risa es la única forma de sobrevivir a la tragedia personal", señaló el cineasta.

Por su parte, el protagonista y coescritor de la cinta, Octavio Hinojosa, ofrece una interpretación cruda que busca conectar con la vulnerabilidad del espectador.

617137316_1292360079600036_537962764107800085_n.jpg

Sobre su personaje, el actor comentó estar muy satisfecho con el resultado, pese a la complejidad de su personaje.

"Es uno de los proyectos más personales de mi carrera; queríamos un protagonista que no fuera fácil de querer, pero que fuera profundamente humano en su lucha contra sus propios demonios".

El elenco se completa con figuras de gran trayectoria como Maya Zapata, Alfonso Borbolla y Mónica Dionne, quienes aportan equilibrio a esta producción que promete renovar la oferta del cine mexicano en cartelera.

Con un guion que equilibra la incomodidad y la redención, la cinta se posiciona como una de las propuestas más arriesgadas y honestas del arranque cinematográfico de este año.


Comentarios

Etiquetas:
