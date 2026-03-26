Mujer que disparó contra casa de Rihanna se declara inocente

Ivanna Lisette Ortiz se declaró no culpable de intento de homicidio, luego de disparar un rifle tipo AR-15 contra la vivienda de la cantante Rihanna el pasado 8 de marzo en Beverly Hills, California.

Esta mujer, que no contaba con antecedentes penales, también se declaró no culpable el miércoles a través de su abogado de más de una docena de otros cargos graves en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

“¿Puedo decir una frase?”, dijo. "Me gustaría decir que no estaba intentando cometer un asesinato. Pero eso es todo lo que quería decir".

De acuerdo con las autoridades, esta mujer, de 35 años, llegó a bordo de un Tesla al inmueble de la intérprete para apuntar por la ventana y detonar su arma en al menos 20 ocasiones.

Aunque nadie resultó herido, la cantante de "Diamonds" se encontraba dentro de su vivienda, en compañía de su pareja A$AP Rocky y sus tres hijos.

¿Cómo vivió Rihanna este ataque armado?

Rihanna contó a los detectives en una entrevista que Rocky estaba durmiendo en la parte trasera del remolque, cuando escuchó cómo al menos 10 balas se impactaron contra el metal.

Al correr la cortina y ver los impactos junto a la ventana, corrió hacia el rapero para tirarse al suelo. Después, ambos corrieron hacia la casa principal para revisar que las personas que estaban dentro estuvieran bien.

Dos balas impactaron la ventana de doble panel del Airstream, pero no la atravesaron, señaló el informe policial. Una tercera aparentemente golpeó el costado del remolque.

Se encontró un agujero de bala en la pared exterior del cuarto de niños del segundo piso de la casa, donde los tres menores estaban con su niñera. La niñera dijo a la policía que escuchó los disparos, pero al principio no creyó que fueran detonaciones de arma de fuego.

Por estos hechos, Ortiz es acusada de 10 cargos de agresión con un arma de fuego semiautomática, uno por cada una de las personas en las dos propiedades. También se enfrenta a tres cargas por disparar contra un vehículo o vivienda ocupada, por el remolque y las dos casas vecinas. Podría recibir cadena perpetua si es declarada culpable de todos los cargos.

De acuerdo con el fiscal Alexander Bott, esta situación representó un gran riesgo para la comunidad y la tiradora probablemente huiría si obtenía la libertad bajo fianza.

“Este caso implica un tiroteo peligroso y deliberado contra viviendas ocupadas [...] Este es el tipo de conducta que fácilmente podría haber resultado en múltiples homicidios"

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