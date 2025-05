Denzel Washington recibe la Palma de Oro por sorpresa en Cannes

Este lunes el Festival de Cannes sorprendió al actor estadounidense Denzel Washington con la entrega de una Palma de Oro de Honor.

El actor de 70 años ignoraba que se le iba a entregar este galardón cuando se presentó esta tarde en la Croisette para el estreno de "Highest 2 Lowest" y, una vez dentro del Gran Teatro Lumière, fue llamado al escenario.

El anuncio fue hecho por el delegado artístico del festival, Thierry Frémaux, quien, acompañado de la presidenta del certamen, Iris Knobloch, le dio la caja donde se encontraba el premio al director de la cinta, Spike Lee, para que se le entregara personalmente el galardón.

Denzel Washington gets surprised with an Honorary Palme d'Or at #Cannes right before the world premiere of Spike Lee's "Highest 2 Lowest."https://t.co/S8UTED6yBD pic.twitter.com/82mAIFpMpN