Escena

Muere a los 87 años la actriz italiana Claudia Cardinale

Su fallecimiento al sur de París fue confirmado por su agente, Laurent Savry, quien de acuerdo a medios franceses lo reveló a la agencia AFP

  • 23
  • Septiembre
    2025

 El cine italiano está de luto, pues este martes se confirmó el fallecimiento de la actriz Claudia Cardinale a los 87 años en la región de Île-de-France, que comprende París.

La actriz, que nació en el territorio que actualmente forma parte de Túnez en 1938 y contaba con la nacionalidad italiana y francesa, murió en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau.

Su fallecimiento al sur de París fue confirmado por su agente, Laurent Savry, quien de acuerdo a medios franceses lo reveló a la agencia AFP.

Claudia Cardinale fue una estrella del cine de los años 60 debido a su profunda voz y a su belleza, lo que también le consiguió ser la musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini o Sergio Leone.

Si bien sus apariciones en la pantalla grande fueron en cintas de Francia e Italia, en 1963 hizo su aparición en Hollywood por primera vez, al ser parte de "The Pink Panther" (La pantera rosa).

Las primeras reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar, como la de David Lisnard, alcalde de la localidad francesa de Cannes, famosa por acoger cada año el prestigioso festival que entrega la Palma de Oro.

"Su talento solo era comparable a su ardiente belleza. Su carrera fue en sí misma una obra maestra. Claudia Cardinale deja una huella indeleble en la historia del cine y, por lo tanto, intrínsecamente, en la de Cannes", indicó Lisnard en su cuenta de X, en un mensaje en el que recordó también que la actriz protagonizó el cartel de la edición 70 del festival.


