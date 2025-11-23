Cerrar X
Escena

Deportan a hombre que atacó a Ariana Grande en Singapur

Un hombre australiano fue deportado y quedó permanentemente vetado de Singapur después de saltar una barricada y sujetar a la actriz y cantante Ariana Grande

  • 23
  • Noviembre
    2025

Un hombre australiano fue deportado y quedó permanentemente vetado de Singapur después de saltar una barricada y sujetar a la actriz y cantante Ariana Grande durante el estreno asiático de Wicked: For Good, realizado el 13 de noviembre.

Las autoridades de inmigración confirmaron que Johnson Wen, de 26 años, también fue sentenciado a nueve días de prisión por alteración del orden público, y que posteriormente se determinó prohibirle el reingreso al país.

Wen irrumpió entre los fotógrafos y logró acercarse a Grande, pero fue separado de inmediato por su coprotagonista Cynthia Erivo, quien reaccionó para protegerla.

El incidente causó indignación en Singapur, donde usuarios y medios señalaron que el ataque podría haber reactivado el trauma de la artista, quien ha hablado públicamente sobre el estrés postraumático que sufrió tras el atentado en su concierto en Manchester en 2017.

Durante el juicio, el tribunal fue informado de que Wen había intentado interrumpir el evento en dos ocasiones esa misma noche y que finalmente fue inmovilizado por personal de seguridad luego de intentar saltar nuevamente las barricadas.

El joven tiene antecedentes por irrumpir en conciertos y eventos de celebridades, incluido un incidente en junio pasado en un espectáculo de Katy Perry en Sídney.

Tras el episodio, Wen publicó videos en redes afirmando que Grande le había permitido acercarse y declarando que estaba “libre”, aunque fue arrestado al día siguiente y se declaró culpable del cargo.

El juez de distrito Christopher Goh afirmó que Wen buscaba llamar la atención y había actuado bajo la falsa idea de que no enfrentaría consecuencias.

Ariana Grande no ha emitido comentarios sobre el caso. Por su parte, Cynthia Erivo explicó en entrevista con NBC que su reacción fue instintiva: “Sólo quería asegurarme de que mi amiga estuviera a salvo”.


Comentarios

Etiquetas:
