'Dungeons & Dragons' domina la taquilla en Estados Unidos

Tuvo un costo de producción de 150 millones de dólares, por lo que aspira a tener buena taquilla en abril y en el exterior.

“Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, una adaptación del popular juego de fantasía, fue la película más taquillera este fin de semana en Estados Unidos y Canadá al recaudar 38.5 millones de dólares.

La película de Paramount Pictures y eOne – y estelarizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page y Hugh Grant – reemplazó así a “John Wick: Chapter 4”.

“Dungeons & Dragons” tuvo un costo de producción de 150 millones de dólares, por lo que aspira a tener buena taquilla en abril y en el exterior, para poder iniciar así una nueva franquicia. Debutó a nivel internacional con 33 millones de dólares.

“John Wick: Chapter 4”, que el fin de semana pasado se estrenó con 73.5 millones de dólares, pasó a su segundo lugar con 28.2 millones. Si bien es una disminución considerable, la película estelarizada por Keanu Reeves, ya ha acumulado 122.8 millones a nivel nacional y, tras recibir otros 35 millones a nivel internacional, lleva 245 millones como cifra global.

Junto con “John Wick: Chapter 4”, “Creed III” y “Scream VI”, “Dungeons & Dragons” se suma a las películas que han superado las expectativas en marzo. Universal Pictures espera continuar la tendencia el próximo fin de semana con “The Super Mario Bros. Movie”.

Esas películas han ayudado a impulsar la taquilla a un 28.7% por encima de lo que estaba en esta época del año pasado, según David A. Gross, director de Franchise Entertainment Research. Aun así, la taquilla todavía no está a los niveles que tenía antes de la pandemia, pues está un 28.8% por debajo de lo que estaba en 2017-2019.

“Dungeons & Dragons” tuvo escasa competencia este fin de semana. “His Only Son” debutó con 5,3 millones de dólares, mientras que “A Thousand and One” debutó con 1,8 millones en 926 teattros para Focus Features.

Las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1.“Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves - $38.5 millones. 2. “John Wick, Chapter 4 - $28.2 millones. 3. “Scream VI - $5.3 millones. 3. “His Only Son - $5.3 millones. 5. “Creed III - $5 millones. 6. “Shazam! Fury of the Gods - $4.7 millones. 7. “A Thousand and One - $1.8 millones. 8. “65 - $1.6 millones. 9. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania - $1.2 millones. 10. “Jesus Revolution - $1 millón.

Con información de AP.