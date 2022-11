El álbum Thriller de Michael Jackson cumple 40 años

Hasta 2018, Thriller ocupó el número uno en Estados Unidos con 34 millones de copias vendidas, superado entonces por un recopilatorio de Eagles.

Hace cuatro décadas, un Michael Jackson de 24 años publicó uno de los discos señalados en la historia del pop, Thriller. Aunque los números varían, en ocasiones se habla de 60 millones de copias vendidas en todo el mundo y en otros casos hasta de cien millones, Thriller es, si no el más, al menos uno de los álbumes más vendidos de la historia.

Hasta 2018, ocupó el número uno en Estados Unidos con 34 millones de copias vendidas, superado entonces por un recopilatorio de Eagles. Thriller fue el sexto trabajo de estudio de Jackson, tras Off the Wall, que vio la luz en 1979.

Jackson había comenzado a trabajar en este nuevo disco, unos días después del despegue de Off the Wall, según publicó Rolling Stone en 2009. “Viendo al pasado, puedo darme cuenta de toda la complejidad y ver cómo Off the Wall me preparó para el trabajo que hicimos en el álbum que se convirtió en Thriller”, escribió Jackson en su libro Moonwalk.

Estando en el estudio con Quincy Jones, con el que había colaborado en Off the Wall, y Rod Temperton, uno de ellos le preguntó si se sentiría decepcionado si Thriller no tenía el mismo éxito que el anterior.

“Recuerdo sentirme molesto, dolido porque hubiera siquiera salido esa pregunta. Les dije que Thriller tenía que funcionar mejor que Off the Wall. Admití que quería que este álbum fuese el más vendido de todos los tiempos”, compartió el intérprete.

El primer sencillo fue The Girl is Mine, un dúo junto a Paul McCartney, y se publicó antes de acabar el disco. Billie Jean se apoderó de los radioescuchas; el tercer sencillo, que también tuvo una gran acogida fue Beat It, que incluye un solo de Eddie Van Halen. Junto a todas estas pistas estaba Thriller, una canción de culto que todavía sigue cosechando fanáticos alrededor del mundo.