El concierto de Muse fue completamente ¡alucinante!

Comandados por Matt Bellamy, la banda británica se presentó anoche ante el público regio. El show de luces y láser de la banda acompañó cada uno de sus temas.

Anoche, los asistentes al concierto de Muse bien pudieron haber estado dentro de una escena de ciencia ficción, pues la producción usada para el espectáculo de la banda inglesa fue ¡una locura!



Matt Bellamy (voz y guitarra), Christopher Wolstenholme (bajo) y Dominic Howard (batería), llegaron enmascarados al escenario del Estadio Borregos a las 21:14 horas, con

Will of the People –tema que también da título al tour– con el que encendieron las gargantas de los 19,000 mil asistentes (cifra oficial).





La banda continuó con un repertorio que recorrió sus casi treinta años de carrera artística; Prelude, Interlude y Compliance, fueron algunos de los más coreados, además en

Won’t Stand Down, el escenario se llenó con una gran máscara metálica.





El show de luces y láser de la banda acompañó cada uno de sus temas. De lo más esperado de la noche fue sin lugar a dudas Madness, en el que Bellamy recibió un peluche con su máscara; el repertorio siguió con Supermassive Black Hole y Starlight, con los que todo el público se unió en una sola voz.



Finalmente Muse se despidió a las 22:54 horas con Knights of Cydonia y la promesa de volver a la ciudad.