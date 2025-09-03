Cerrar X
Escena

Estrellas deslumbran en la alfombra roja del Festival de Venecia

La edición 82 del Festival de Cine de Venecia reunió a modelos y actores que impusieron tendencias de moda y belleza en su alfombra roja

  • 03
  • Septiembre
    2025

El Festival de Cine de Venecia, en su edición número 82 , no sólo presenta una gran selección de películas, sino que reúne a sus protagonistas, quienes dan cátedra de actuación y de moda.

Y es que tratándose de una ocasión tan especial, a la que asisten grandes figuras de la industria cinematográfica, todos aprovechan para vestir con glamour y portar diseños súper exclusivos.

Por ello, en la Ciudad de los Canales, la prensa internacional y cientos de fans esperan con ansias el arribo de las celebridades, quienes se roban la atención por sus looks de alto impacto en la alfombra roja.

Este 2025, modelos y estrellas brillaron con sus atuendos de alta costura y marcaron el rumbo de las tendencias de belleza que dominarán este otoño 2025. a alfombra roja se convirtió en un verdadero escaparate de inspiración.

Entre maquillaje, peinados, manicura y el glamour veneciano hacen de cada llegada de los invitados una verdadera pasarela.

