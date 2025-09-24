Estrena Yuridia 'Monumental', su álbum en vivo más grande

Con una producción sin precedentes, Yuridia lanzó "Monumental" (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México), álbum que captura el épico cierre de su gira "Sin Llorar" y que la consagra como la primera mujer en agotar un concierto en formato 360° en el emblemático recinto de la capital mexicana.

El 5 de abril de 2025, más de 45 mil personas se reunieron para corear junto a Yuridia cerca de 40 canciones que se extendieron por más de dos horas de show.

Ese concierto, ahora convertido en un disco, refleja lo que la crítica y el público han definido como un hito en la música mexicana.

Por fin puedo compartir con ustedes #Monumental, mi álbum en vivo con la música de una de las noches más importantes de mi carrera en la Plaza de Toros La México. 🏟️🎶 ¡Espero que les guste mucho!



— Yuridia (@yuritaflowers) September 24, 2025

Un álbum de 37 canciones

El proyecto reúne 37 temas en vivo, entre ellos clásicos como “Ya Te Olvidé”, “¿Y Qué Tal Si Funciona?” y el fenómeno viral “Qué Agonía”.

También incluye versiones memorables de himnos como “Sin Llorar”, que ha liderado la radio nacional durante tres semanas consecutivas.

El disco brilla además por sus duetos con grandes artistas. Carlos Rivera participa en el focus track “Si No Piensas Cambiar”, Majo Aguilar en “Brujería” y Reyli Barba en “Qué Nos Pasó”. Cada colaboración aporta un matiz especial a la producción en vivo.

Con este material, Yuridia reafirma su estatus como la Reina de la Música Mexicana, logrando plasmar en un disco la intensidad, emoción y conexión que caracteriza a sus presentaciones en vivo.

“Monumental hace honor a su nombre: es grande, emotivo e inolvidable”, destacan sus seguidores en redes.

Cabe señalar que la producción también recuerda el camino recorrido en su "Sin Llorar Tour", con varios llenos totales en recintos como el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional, consolidando un legado que trasciende generaciones.

