Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'

El gremio actoral mexicano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Xavier del Valle, intérprete con una destacada trayectoria en televisión y reconocido por su participación en la serie El Señor de los Cielos.

La noticia fue anunciada este viernes por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

“La ANDI comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Xavier Del Valle”, publicó la institución en sus redes sociales, al tiempo que destacó su trabajo en producciones como El Señor de los Cielos, Infames y Ahora que no estás.

La asociación envió condolencias a familiares y amigos del actor.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) también lamentó la pérdida, refiriéndose a él como Luis Xavier del Valle Muñoz, miembro activo del sindicato.

“Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, expresó el organismo.

De acuerdo con su perfil en IMDb, Del Valle participó además en proyectos como Señora Acero, Un día cualquiera, Capadocia, El octavo mandamiento, A cada quien su santo y Cambio de vida, consolidando una carrera amplia dentro de la televisión mexicana.

El fallecimiento del actor deja un vacío en la comunidad artística, que hoy rinde homenaje a su trayectoria y trabajo en la pantalla.

