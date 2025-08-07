Fallece Eddie Palmieri, primer latino en ganar un Grammy

Eddie Palmieri, el músico vanguardista reconocido como uno de los artistas más innovadores de la rumba y el jazz latino, ha muerto. Tenía 88 años.

Fania Records anunció el fallecimiento de Palmieri el miércoles por la noche. Su hija Gabriela declaró al New York Times que su padre falleció ese mismo día en su casa de Nueva Jersey tras una larga enfermedad.

El pianista, arreglista y director de orquesta de origen puertorriqueño fue el primer latino en ganar un premio Grammy, en 1975, por el álbum “The Sun of Latin Music”. Sus producciones discográficas, que incluyen 36 títulos, le merecieron siete más de estos premios, además de un Latin Grammy y el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

Ha fallecido 𝗘𝗱𝗱𝗶𝗲 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗶𝗲𝗿𝗶, leyenda e ídolo de la salsa, maestro del piano y uno de los máximos exponentes de la música latina; tenía 88 años. pic.twitter.com/wE022HzIYK — Juana Peña (@Chris_Montz) August 7, 2025

Nacido en el Spanish Harlem de Nueva York el 15 de diciembre de 1936, en una época en la que se consideraba que la música era una manera de salir del barrio, Palmieri comenzó a estudiar el piano a temprana edad, al igual que su célebre hermano Charlie Palmieri. Pero a los 13 años se puso a tocar timbales en la orquesta de su tío, deseoso de ser baterista.

"A los 15, fue adiós timbales y regreso al piano hasta el día de hoy. Soy un percusionista frustrado, así que me desquito con el piano", señaló el músico en la biografía de su cibersitio.

En una entrevista con The Associated Press en 2011, cuando se le preguntó si le faltaba algo importante por hacer, respondió con su habitual humildad y buen humor: "Aprender a tocar el piano bien toca'o... Ser tocador de piano es una cosa. Ser pianista es otra".

Palmieri incursionó como pianista en la música tropical durante la década de 1950 con la Orquesta de Eddie Forrester. Luego se unió a la banda de Johnny Seguí y a la de Tito Rodríguez antes de formar la suya propia en 1961, la emblemática La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana.

La Perfecta fue la primera que tuvo una sección de trombones en vez de trompetas, algo rara vez visto en la música latina. Con su sonido único, la banda se unió rápidamente a los rangos de Machito, Tito Rodríguez y otras orquestas latinas del momento.

Con La Perfecta debutó en la industria discográfica en 1962, justo en el momento en que el ritmo charanga estaba de moda. Palmieri le integró trompetas y trombones al sonido de violines y flauta.

La Perfecta se desintegró en 1968, pero la aportación del artista al pentagrama musical continuó con discos como "Lo que traigo es sabroso", del cual se derivó su primer éxito, "Muñeca".

Con las disqueras Alegre y Tico Records produjo varios álbumes, entre los que figura el clásico de 1971 "Vámonos pa'l monte", con su hermano Charlie como organista invitado. Charlie Palmieri falleció en 1988.

Su método poco convencional sorprendería a los críticos y fanáticos nuevamente ese año con el lanzamiento de "Harlem River Drive", en la que fusionó estilos negros y latinos para producir un sonido que abarcó elementos de salsa, funk, soul y jazz.

Posteriormente, en 1974, grabó "The Sun Of Latin Music" con el entonces cantante juvenil Lalo Rodríguez. El álbum se convirtió en la primera producción latina en ganar un Grammy.

En 1975, grabó en suelo boricua el álbum "Eddie Palmieri & Friends in Concert, Live at the University of Puerto Rico", considerado por muchos seguidores de la música afroantillana como una joya de la salsa.

De su época con el sello Coco Records, se destacan producciones como "Unfinished Masterpiece", también de 1975. Palmieri probó suerte con el sello estadounidense Epic Records, pero esa unión duró poco tiempo.

En la década del 1980 ganó otros dos de sus premios Grammy, por los discos "Palo pa' rumba" (1984) y "Solito" (1985).

En 1987 grabó al salsero Tony Vega en el álbum "La verdad", y en 1992 presentó al público salsero a la vocalista La India en la producción "Llegó La India vía Eddie Palmieri". En 1998 lanzó "El rumbero del piano", en el que abordó nuevamente la salsa agresiva que le caracterizó siempre.

Palmieri lanzó el disco "Masterpiece" en el 2000, el cual lo unió al fallecido Tito Puente. Esta obra musical recibió aplausos de la crítica especializada y se alzó con dos premios Grammy. El álbum también fue escogido como la producción más sobresaliente del año por la Fundación Nacional para la Cultura Popular de Puerto Rico.

Durante su larga trayectoria participó en conciertos y grabaciones de la Fania All-Stars y Tico All-Stars, destacándose como compositor, arreglista, productor y director de orquesta.

Con él laboraron músicos de trascendencia como el timbalero Nicky Marrero, el bajista Israel "Cachao" López, el trompetista Alfredo "Chocolate" Armenteros, el trombonista Lewis Khan y el bajista puertorriqueño Bobby Valentín.

En 2010, Palmieri dijo sentirse musicalmente un poco solo debido a la muerte de muchos de los rumberos con los que le gustaba tocar.

"Desafortunadamente, han muerto. Mi hermano Charlie falleció, Ray Barreto, Tito Puente, con quien tocamos en diferentes bailes y era tremendo amigo de Charlie, Tito Rodríguez, Machito. Todos están muertos... La calidad de las orquestas que ellos tenían ya no existe. Era un orgullo tocar con esas orquestas", expresó en la entrevista con la AP.

Lamentó que cada vez se escuchara menos el sabor pachanguero que tenían La Perfecta y otras orquestas de entonces, que tocaban "guarachas, mambos, guajiras y todos esos ritmos que ahora los llaman latin Jazz, mambos instrumentales o salsa dura". En cambio, proliferan canciones de salsa anticipadas, "con coros, un vocalista y arreglos que no van pa' ningún la'o," en vez de improvisaciones y descargas, se quejó.

En 1988, el Instituto Smithsonian grabó dos conciertos de Palmieri para el catálogo del Museo Nacional de Historia Americana en Washington.

Más adelante, en 2002, la Universidad de Yale le otorgó el “Chubb Fellowship Award”, un premio usualmente reservado para jefes de Estado internacionales que le fue otorgado en reconocimiento a su trabajo para crear comunidades a través de la música.

En 2005 hizo su debut en la radio nacional pública de Estados Unidos como presentador del programa “Caliente”, que fue acogido por más de 160 estaciones de radio a nivel nacional.

En abril de 2010 fue incluido en la Galería de Celebridades del primer Museo Global de Instrumentos Musicales, localizado en Phoenix, Arizona.

Como embajador musical, llevó la salsa y el jazz latino a puntos tan distantes como África del Norte, Australia, Asia y Europa, entre otros.

