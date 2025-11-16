Cerrar X
Escena

Fan que acosó a Ariana Grande en premier enfrenta cargos

De acuerdo con la BBC, 'Pyjama Man' fue acusado formalmente por alteración del orden público debido a su conducta en el evento

  • 16
  • Noviembre
    2025

La premier de “Wicked: Por Siempre” en Singapur desató indignación mundial luego de que un fan identificado como Johnson Wen, conocido como “Pyjama Man”, acosara a Ariana Grande durante su paso por la alfombra amarilla.

De acuerdo con la BBC, Wen fue acusado formalmente por alteración del orden público debido a su conducta en el evento.

Aunque planea declararse inocente, podría recibir una multa de hasta 1,540 dólares si es hallado culpable.

Tras el incidente, afirmó haber sido arrestado, aunque más tarde fue liberado.

Wen es un creador de contenido con más de 11,500 seguidores en Instagram y es conocido por colarse en conciertos y eventos masivos, incluidos shows de The Weeknd y Katy Perry.

Incluso promueve un GoFundMe para financiar entradas que le permitan seguir generando contenido de este tipo.

El momento se volvió viral cuando el fan se acercó de forma insistente a Ariana Grande, invadiendo su espacio personal. La rápida intervención de Cynthia Erivo, quien la protegió antes de que actuara la seguridad, fue ampliamente celebrada en redes sociales.


Comentarios

