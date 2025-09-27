Cerrar X
Farid Dieck será embajador del Mundial en Nuevo León

Esto fue confirmado por el propio influencer, quien dio el anuncio acompañado de una crónica del fútbol regiomontano y su evolución a lo largo de los años

  • 27
  • Septiembre
    2025

La Copa del Mundo de 2026 es sin duda el evento más esperado del próximo año por todo lo que implica, pues será dará mucho de qué hablar en todos los sentidos.

Es obvio que un evento de esta magnitud e importancia estará lleno de historias por contar, para ello, Nuevo León tendrá como su embajador local a Farid Dieck, conocido por sus relatos y reflexiones.

Esto fue confirmado por el propio influencer, quien dio el anuncio acompañado de una crónica del fútbol regiomontano, repasando la historia del Club de Fútbol Monterrey y Jabatos, que años después pasó a ser Tigres de la UANL.

@faridieck

Lionel Messi (1/2). Relato y Reflexiones. Sígueme aquí @faridieck para más relatos y reflexiones.

♬ original sound - Farid Dieck

El regiomontano no es ajeno al deporte, pues en algunas ocasiones relató historias como la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, las cuales fueron vistas por decenas de millones de personas en todo el mundo.

La Copa del Mundo se celebrará este jueves 11 de junio de 2026 y Guadalupe, Nuevo León, será sede de cuatro partidos de la justa, además de un par más para el Repechaje internacional.


