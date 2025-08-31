Fifth Harmony reaparece en concierto de los Jonas Brothers

Después de siete años de rumores sobre un posible reencuentro tras su separación en 2018, este domingo finalmente sucedió: Fifth Harmony volvió y de qué manera.

Este inesperado reencuentro sucedió durante el concierto de los Jonas Brothers en Dallas, cuando Ally Brooke, Normani, Dinah Jane, Lauren Jauregui y Camila Cabello subieron al escenario para sorprender a todos los presentes y dar una actuación en conjunto.

Este momento rápidamente se viralizó en redes sociales, pues, como es costumbre en este tipo de casos, cuando un artista aparecerá en el concierto de otro cantante para interpretar sus éxitos, suele haber filtraciones sobre su posible aparición, pero esta aparición fue una excepción, por lo que generó aún más impacto.

THIS IS SO INCONIC WAITTTTT pic.twitter.com/sUN92QodO1 — َ (@pinksview) September 1, 2025

Para los seguidores de Fifth Harmony, este reencuentro ha sido un sueño hecho realidad y la posibilidad de verlas nuevamente juntas ha generado una tanto ola de entusiasmo como de especulaciones sobre futuros proyectos.

Aunque no se han anunciado planes oficiales sobre planes oficiales, este reencuentro ha abierto la puerta a la posibilidad de una reunión del grupo, por lo que habrá que estar atentos a cualquier señal que den sus integrantes.

Comentarios