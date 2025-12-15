Podcast
Rosalía lanza por sorpresa el videoclip de La Perla

Rosalía estrenó el videoclip de La Perla, uno de los temas más exitosos de LUX, con una estética simbólica en colaboraciones de Yahritza y Su Esencia

Rosalía sorprendió a sus seguidores este lunes 15 de diciembre con el lanzamiento del videoclip oficial de La Perla, publicado sin previo aviso.

El estreno reunió a miles de usuarios que esperaban el debut del video en YouTube.

Una estética cargada de símbolos

En el videoclip, predominan las imágenes en blanco, color central del universo visual de LUX.

Rosalía aparece vestida como esgrimista, empuñando un florete, además de lucir un cinturón de castidad en forma de tanga, elemento que ha generado conversación entre sus seguidores.

Protección, vulnerabilidad y desafío

A lo largo del video, la cantante es mostrada en distintas escenas: conduciendo un automóvil, fumando, paseando a sus perros o patinando en una pista de hockey.

La narrativa visual juega con la idea de protección y defensa, en contraste con la fragilidad emocional que expresa la canción.

El videoclip fue dirigido por Stillz, uno de los realizadores más destacados de la Generación Z, quien ha trabajado con artistas como Bad Bunny y J Balvin.

La dirección creativa estuvo a cargo de Pili Vila Tobella, hermana de Rosalía, lo que explicaría el enfoque más sencillo y personal del proyecto.

Éxito de La Perla en plataformas

Desde el lanzamiento de LUX el 7 de noviembre de 2025, La Perla se ha convertido en uno de los temas más escuchados del disco, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y consolidándose como un himno al desamor.

El videoclip superó rápidamente decenas de miles de vistas en sus primeros minutos y apunta a convertirse en otro éxito audiovisual para Rosalía, quien continúa marcando tendencia con cada lanzamiento.


