Francis Ford Coppola será dado de alta tras su operación cardíaca

El director de 86 años se recupera bien en Roma tras tratar su fibrilación auricular; será dado de alta este jueves, según medios italianos

  • 07
  • Agosto
    2025

El director de cine estadounidense, Francis Ford Coppola, se encuentra en un buen estado de salud después de haber sido operado del corazón el pasado martes en Roma, y de acuerdo con medios de ese país, será dado de alta este jueves.

Coppola, de 86 años, había asegurado mediante sus redes sociales al día siguiente de su operación que se encontraba bien.

"Dada (como me llaman mis hijos) está bien", escribió Coppola, que se encuentra hospitalizado en el Policlínico Tor Vergata de Roma.

"Aprovecho esta oportunidad y estoy en Roma para actualizar el procedimiento para tratar la fibrilación auricular de hace treinta años con su inventor, un gran médico italiano, el doctor Andrea Natale. ¡Estoy bien!", añadió el director de "El Padrino".

La fibrilación auricular es una de las arritmias más comunes y a veces es necesario someterse a una operación mínimamente invasiva que utiliza catéteres para aislar o destruir las áreas del corazón responsables de la arritmia. El objetivo es restablecer un ritmo cardíaco regular y reducir el riesgo de accidente cerebrovascular y complicaciones.

Coppola, quien tiene vínculos muy estrechos con el país de la bota, lleva semanas en el país buscando escenarios para su nueva película, y a mediados de julio fue recibido por una multitud de jóvenes como invitado especial del preestreno del Festival de Cine de Magna Grecia.


