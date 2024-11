Hallan muerto al actor surcoreano Song Jae-rim; tenía 39 años

El actor Song Jae-rim, quien apareció en los dramas "The Moon Embracing the Sun" y "Queen Woo", fue encontrado muerto a los 39 años de edad.

Según la policía, Song Jae-rim fue hallado muerto en su casa en Seongdong-gu a las 12:30 horas local. Se dijo que un amigo visitó la casa del actor porque habían quedado para almorzar. Al descubrir el hecho lo denunció a la policía.

"Hasta la fecha, no se ha confirmado ninguna sospecha de un delito como el asesinato", dijo la Policía. Se informó que en el lugar se encontró una nota de un presunto suicidio.

La familia no mencionó la causa exacta de la muerte y dijo a medios locales: "Nos gustaría celebrar un pequeño funeral solo con la familia".

El funeral se llevará a cabo en la Sala 2 de la sala funeraria del Hospital St. Mary en Yeouido, Seúl, el 14 de noviembre.

El actor debutó en la película "Actresses" de 2009 y se hizo famoso por su papel del guerrero Kim Je-woon en el drama de 2012 "The Moon Embracing the Sun" ("La luna abrazando al sol"). Apareció en la serie original de TVING "Queen Woo", que se estrenó este año.

Después, trabjaó también en "Pretty Boy Ramen Shop", "Inspiring Generation", "Two Weeks", "Goodbye Mr. Black", "Unkind Women", "Our Gap-soon", "Surfing House", "Let Me Hear Your Song", y "Queen Woo'', "Peeta is Love" y películas como "Grand Prix", "Suspect", "Crazy Love", "Yacha", "Bait" y "Plunge: Un hombre que fracasó en los negocios".

También actuó en escena en "La rosa de Versalles", que finalizó el pasado 13 de octubre, y que se convirtió en la obra póstuma del fallecido.

