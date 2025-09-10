Hallan restos humanos en Tesla vinculados al cantante D4vd

La Policía de Los Ángeles informó que restos humanos pertenecientes a una mujer fueron encontrados dentro de un vehículo incautado y registrado a nombre del cantante estadounidense D4vd.

El hallazgo ocurrió el lunes, luego de que oficiales respondieran a una llamada sobre “un olor desagradable” proveniente de un automóvil en un depósito de remolque.

En el lugar, los detectives localizaron en el maletero una bolsa que contenía una cabeza y un torso, según reportó Los Angeles Times.

El vehículo, un Tesla con matrícula de Texas, había sido remolcado desde Hollywood Hills tras permanecer abandonado por cinco días. Imágenes aéreas difundidas por KTLA muestran a oficiales inspeccionando el coche negro en el patio de remolque.

De acuerdo con la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, los restos corresponden a una mujer de aproximadamente 1.57 metros de altura y 31 kilos de peso.

Su edad y raza aún no han sido determinadas, pero se informó que tenía cabello negro ondulado, vestía un top de tubo y leggings negros, además de portar un tatuaje en el dedo índice derecho con la inscripción: "Shhh…".

Aunque el auto está registrado a nombre de D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, las autoridades no han identificado a ninguna persona de interés en el caso.

El cantante, de 20 años, se encuentra de gira y, según su portavoz, está “cooperando plenamente con las autoridades”. El martes ofreció un concierto en Minneapolis.

El oficial Charles Miller del LAPD declaró que la investigación continúa y que el vehículo habría permanecido en el depósito durante “un par de días” antes del hallazgo.

