Cerrar X
AP_25261044050400_e86ae56cea
Escena

Hombre demanda a Bad Bunny por usar su casa en video y conciertos

Román Carrasco Delgado demandó al cantante por usar su casa sin autorización adecuada y exige una compensación de al menos $1 mdd por daños y angustia emocional

  • 17
  • Septiembre
    2025

Un hombre de 84 años, identificado como Román Carrasco Delgado, presentó una demanda contra Bad Bunny, alegando que su vivienda en Humacao, al sureste de Puerto Rico, fue utilizada sin autorización adecuada como inspiración para la casa mostrada en un video y en los conciertos del cantante.

Carrasco exige una compensación de al menos un millón de dólares por daños y angustia emocional.

En el documento legal, afirma que desde la difusión del video, multitudes visitan su casa diariamente para tomar fotos y grabar videos, lo que le ha arrebatado su privacidad.

"La Casita ha sido objeto de decenas y/o cientos de publicaciones en redes sociales y de venta de productos con la imagen de su propiedad, de las cuales éste no recibe ningún beneficio en general. Por el contrario, Don Román es objeto de comentarios e insinuaciones malintencionadas que no ocurrían previo a la publicación del video", sostiene la demanda.

El recurso legal también acusa a Bad Bunny y a las empresas Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR INC y A1 Productions LLC de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el demandante, él autorizó a un prospector a usar su casa en el video, pero sin conocer los detalles del proyecto ni haber recibido una propuesta formal. La querella subraya que Carrasco, quien no sabe leer ni escribir, firmó únicamente con su nombre en la pantalla de un teléfono celular, sin plena conciencia de lo que aceptaba.

Hasta el momento, el equipo del intérprete puertorriqueño no ha emitido comentarios sobre el caso.

La vivienda de color salmón con detalles amarillos y una terraza aparece en el cortometraje de Bad Bunny que acompañó el lanzamiento de su álbum "Debí Tirar Más Fotos" en enero. Además, sirvió como modelo para la réplica a tamaño real conocida como “La Casita”, presentada en los 30 conciertos de la gira del artista, donde participaron figuras como LeBron James, Penélope Cruz, Residente y Belinda.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25260488104433_5f8daa6aa6
Bad Bunny es el artista más nominado de los Latin Grammy
AP_25260022609205_e5f80cc271
Universidad de California demanda al gobierno de Trump
becas_coahuila_3435d9eb6f
Caos digital marca el inicio del registro para beca de secundaria
publicidad

Últimas Noticias

nota_finanzas_oro_c8044a3528
Recupera Hong Kong 65 kg de oro robado y detiene a 13 personas
777b1db1564cb323fedca449f3fcb727d6b3a46e_01b4d5bbe7
Retiro de show de Jimmy Kimmel generan protestas en Hollywood
Whats_App_Image_2025_09_18_at_9_03_16_PM_a2e58a1620
Afirma Mariana Rodríguez que Capullos es su misión de vida
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×