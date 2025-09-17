Hombre demanda a Bad Bunny por usar su casa en video y conciertos

Un hombre de 84 años, identificado como Román Carrasco Delgado, presentó una demanda contra Bad Bunny, alegando que su vivienda en Humacao, al sureste de Puerto Rico, fue utilizada sin autorización adecuada como inspiración para la casa mostrada en un video y en los conciertos del cantante.

Carrasco exige una compensación de al menos un millón de dólares por daños y angustia emocional.

En el documento legal, afirma que desde la difusión del video, multitudes visitan su casa diariamente para tomar fotos y grabar videos, lo que le ha arrebatado su privacidad.

"La Casita ha sido objeto de decenas y/o cientos de publicaciones en redes sociales y de venta de productos con la imagen de su propiedad, de las cuales éste no recibe ningún beneficio en general. Por el contrario, Don Román es objeto de comentarios e insinuaciones malintencionadas que no ocurrían previo a la publicación del video", sostiene la demanda.

El recurso legal también acusa a Bad Bunny y a las empresas Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR INC y A1 Productions LLC de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el demandante, él autorizó a un prospector a usar su casa en el video, pero sin conocer los detalles del proyecto ni haber recibido una propuesta formal. La querella subraya que Carrasco, quien no sabe leer ni escribir, firmó únicamente con su nombre en la pantalla de un teléfono celular, sin plena conciencia de lo que aceptaba.

Hasta el momento, el equipo del intérprete puertorriqueño no ha emitido comentarios sobre el caso.

La vivienda de color salmón con detalles amarillos y una terraza aparece en el cortometraje de Bad Bunny que acompañó el lanzamiento de su álbum "Debí Tirar Más Fotos" en enero. Además, sirvió como modelo para la réplica a tamaño real conocida como “La Casita”, presentada en los 30 conciertos de la gira del artista, donde participaron figuras como LeBron James, Penélope Cruz, Residente y Belinda.