Hospitalizan a Karely Ruiz ¿Qué fue lo que le pasó?

La famosa influencer regiomontana, Karely Ruiz, dio un gran susto a sus fanáticos luego de postear un video en donde se le vio hospitalizada ¿Qué fue lo que le pasó?

Luego de tener una presentación en Querétaro el pasado viernes, la modelo mexicana de 22 años de edad, posteó fotografías de ella desde una camilla de hospital y con una intravenosa en su mano, imágenes que rápidamente alertaron a sus fans.

En un intento de tranquilizar a sus seguidores, realizó un directo en su cuenta de Facebook, donde explicó que fue hospitalizada por ¡pasarse de copas!

Tras realizar su presentación en Querétaro, Karely Ruiz se fue de rumba y se le paso la mano, pues debido a que bebió demasiado alcohol, la modelo tuvo que ser hospitalizada y atendida para recuperarse y presentarse a su próximo evento en Irapuato, Guanajuato.

“Me pasé de copas, acepto mis errores y ya no voy a tomar. Yo no soy así, no sé quién me daño, ahorita estoy un poco drogada por el medicamento. Terminó mal eso de tomar vino”, declaró Karely durante el vivo en el hospital.