Cerrar X
Getty_Images_1098176776_2d04c74b69
Escena

Icónicas películas cuyos vestuarios fueron creados por Armani

El diseñador italiano Giorgio Armani no solo vistió a los artistas más importantes de Hollywood en la alfombra roja, sino dentro de diversas películas

  • 04
  • Septiembre
    2025

Giorgio Armani perdió la vida a los 91 años dejando un legado de más de 44 años en la industria. Sin embargo, no solo vistió a reconocidas figuras del mundo del espectáculo en los eventos importantes, sino lo hizo dentro de icónicos filmes. 

"Batman: El caballero de la noche asciende" 

En la tercera entrega del caballero de la noche, Giorgio Armani vestió al icónico Bruce Wayne, dándole una relevancia a la figura del multimillonario interpretado por Christian Bale. 

image.webp

Sacos de hombros anchos con dos botones y delicadas corbatas de seda, son algunas de las prendas que lució uno de los superhéroes más importantes de la industria.

Estrellas como Michael Caine, Gary Oldman y Joseph Gordon Levitt, también lucieron las prendas del diseñador italiano.

2QGBOKCDMNC4RDS7NBUEIX2MGQ.jpg

"Gigolo Americano"

Esta película protagonizada por el actor Richard Gere, es reconocida por los lujos y moodernidad de la década de los 80. 

Entre las características del vestuario del también protagonista "Pretty Woman", se muestran tonos impecables, trajes con textura y accesorios totalmente cuidados.

images.jpg

Se presume que esta película sería protagonizada por John Travolta, pero este rechazó el proyecto. Este filme catapultó a la fama de Gere.

"Bastardos sin gloria"

Una de las películas más icónicas de los últimos años fue dirigidas por Quentin Tarantino, cuando un grupo de soldados estadoundienses busca atacar a los altos mandos de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. 

Uno de los personajes más icónicos fue el teniente Aldo Raine, interpretado por Brad Pitt. Armani diseñó un esmoquín de color marfil con solapas de pico y gemelos de perla, para darle una aire elegante y bastante particular al actor.

sywllknu4e341.jpg

Otras películas más que resaltan entre las listas del diseñador italiano son "Los Intocables", "Nirvana", "Elysium", y "El lobo de "Wall Street". En total, Giorgio colaboró con más de 200 películas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

armani_milano_a7770ea0ba
Giorgio Armani, una vida marcada por la moda y el deporte
giogo_armani_muere_44dbf1b465
Giorgio Armani, ícono de la moda en Milán, fallece a los 91 años
escena_will_smith_paramount_86d5876ce9
Will Smith impulsará nuevas franquicias con Paramount
publicidad

Últimas Noticias

AP_25249162051073_992dc26b45
Chiefs tiene un amargo debut y cae ante Chargers en Brasil
IMG_7568_693f6ee1d9
División Ambiental suspende zona del incendio en Zinc Nacional
Whats_App_Image_2025_09_05_at_9_50_49_PM_2c61dd253a
Resalta Sheinbaum cobertura de apoyos Bienestar en Aguascalientes
publicidad

Más Vistas

nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
samuel_cdmx_1838855c50
'Nos envidian en CDMX; les ganaremos en movilidad': Samuel
publicidad
×