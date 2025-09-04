Icónicas películas cuyos vestuarios fueron creados por Armani

Giorgio Armani perdió la vida a los 91 años dejando un legado de más de 44 años en la industria. Sin embargo, no solo vistió a reconocidas figuras del mundo del espectáculo en los eventos importantes, sino lo hizo dentro de icónicos filmes.

"Batman: El caballero de la noche asciende"

En la tercera entrega del caballero de la noche, Giorgio Armani vestió al icónico Bruce Wayne, dándole una relevancia a la figura del multimillonario interpretado por Christian Bale.

Sacos de hombros anchos con dos botones y delicadas corbatas de seda, son algunas de las prendas que lució uno de los superhéroes más importantes de la industria.

Estrellas como Michael Caine, Gary Oldman y Joseph Gordon Levitt, también lucieron las prendas del diseñador italiano.

"Gigolo Americano"

Esta película protagonizada por el actor Richard Gere, es reconocida por los lujos y moodernidad de la década de los 80.

Entre las características del vestuario del también protagonista "Pretty Woman", se muestran tonos impecables, trajes con textura y accesorios totalmente cuidados.

Se presume que esta película sería protagonizada por John Travolta, pero este rechazó el proyecto. Este filme catapultó a la fama de Gere.

"Bastardos sin gloria"

Una de las películas más icónicas de los últimos años fue dirigidas por Quentin Tarantino, cuando un grupo de soldados estadoundienses busca atacar a los altos mandos de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los personajes más icónicos fue el teniente Aldo Raine, interpretado por Brad Pitt. Armani diseñó un esmoquín de color marfil con solapas de pico y gemelos de perla, para darle una aire elegante y bastante particular al actor.

Otras películas más que resaltan entre las listas del diseñador italiano son "Los Intocables", "Nirvana", "Elysium", y "El lobo de "Wall Street". En total, Giorgio colaboró con más de 200 películas.

Comentarios