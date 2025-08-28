Cerrar X
Jenni Rivera entrará al salón de la fama de universidad en EUA

La cantante Jenni Rivera entrará en el Salón de la Fama del Long Beach City College, qué reconocerá sus aportes a la música y su trabajo como activista

La cantante Jenni Rivera entrará en el Salón de la Fama del Long Beach City College (LBCC) qué reconocerá sus aportes a la música, así como por su incansable trabajo como activista, defensora de los inmigrantes y la comunidad latina en Estados Unidos.

El homenaje se llevará a cabo el 18 de septiembre, a menos de tres meses del treceavo aniversario de su fallecimiento.

El reconocimiento será recibido por su hija, Jacqie Rivera, quien actualmente dirige Jenni Rivera Enterprises, compañía que agrupa y maneja el legado de la cantante.

“Mi mamá siempre fue una mujer determinada y soñadora. Su educación en la Universidad fue una parte importante de sus inicios, un lugar donde creyó que todo era posible”, dijo la hija de la cantante en un comunicado.

Añadió que el reconocimiento “es un recordatorio” de que la historia de la ‘Diva de la Banda’ sigue inspirando a muchas personas a seguir luchando por sus sueños, “sin importar de dónde vengan”.

Por su parte, el Superintendente de LBCC, Mike Muñoz, dijo que Jenni Rivera “sigue inspirando” a varias generaciones.

“Ella (Jenni Rivera) nos enseñó lo que significa superar desafíos, mantenernos fieles a nuestras raíces y usar el éxito como una plataforma para elevar a los demás. Jenni es un poderoso modelo a seguir... Su legado nos recuerda que nuestras voces importan, nuestras historias importan”, añadió Muñoz.


Comentarios

