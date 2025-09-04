Jessica Chastain recibe homenaje con estrella en Paseo de la Fama

La actriz estadounidense Jessica Chastain recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

"La gente pisará esta placa de camino a las audiciones, a los turnos de noche, a las primeras citas, a los desengaños amorosos y a las fotos turísticas y cada uno llevará consigo su propia historia", dijo Chastain.

Entre los homenajes que recibió se encontraban los actores Al Pacino y Viola Davis. Al Pacino compartió créditos en la película "Salomé", y Viola Davis, quien fue su coprotagonista en el filme nominado al Óscar "The Help".

Pacino recordó cuando presenció la audición de la actriz:

"Ella empezó a leer y después de 30 segundos me incliné hacia el productor, Robert Fox, y le dije: 'Tengo tres palabras: ¿Estoy soñando?'. Y eso fue todo, porque él respondió: 'No, Al, no estamos soñando', así fue como encontré a mi Salomé", contó el actor.

Por su parte, Viola Davis celebró el trabajo de Chastain y le agradeció el apoyo personal que le ha brindado desde que la conoció. Además resaltó su poder para acompañar a las personas, al hacerlas sentir "menos solas".

