Cerrar X
rss_efe2511904d47b87e9c8d41a43fb892045f6cd4e6baw_1e4375909d
Escena

Jessica Chastain recibe homenaje con estrella en Paseo de la Fama

La actriz ganadora del Oscar fue acreedora de esta placa en compañía de grandes instituciones del cine: Al Pacino y Viola Davis

  • 04
  • Septiembre
    2025

La actriz estadounidense Jessica Chastain recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

"La gente pisará esta placa de camino a las audiciones, a los turnos de noche, a las primeras citas, a los desengaños amorosos y a las fotos turísticas y cada uno llevará consigo su propia historia", dijo Chastain.

Entre los homenajes que recibió se encontraban los actores Al Pacino y Viola Davis. Al Pacino compartió créditos en la película "Salomé", y Viola Davis, quien fue su coprotagonista en el filme nominado al Óscar "The Help".

G0BhCEdWgAAGjeL.jpg

Pacino recordó cuando presenció la audición de la actriz:

"Ella empezó a leer y después de 30 segundos me incliné hacia el productor, Robert Fox, y le dije: 'Tengo tres palabras: ¿Estoy soñando?'. Y eso fue todo, porque él respondió: 'No, Al, no estamos soñando', así fue como encontré a mi Salomé", contó el actor.

Por su parte, Viola Davis celebró el trabajo de Chastain y le agradeció el apoyo personal que le ha brindado desde que la conoció. Además resaltó su poder para acompañar a las personas, al hacerlas sentir "menos solas".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_shasha_sokol_7092c8a379
Sasha Sokol celebra tesis por casos de abuso sexual infantil
banda_el_limon_52b5079cea
La Arrolladora encabezará el Grito de Independencia en CDMX
Premian_a_Karla_Sofia_Gascon_como_mejor_actriz_internacional_7090ae148b
Premian a Karla Sofía Gascón como mejor actriz internacional
publicidad

Últimas Noticias

AP_25249162051073_992dc26b45
Chiefs tiene un amargo debut y cae ante Chargers en Brasil
IMG_7568_693f6ee1d9
División Ambiental suspende zona del incendio en Zinc Nacional
Whats_App_Image_2025_09_05_at_9_50_49_PM_2c61dd253a
Resalta Sheinbaum cobertura de apoyos Bienestar en Aguascalientes
publicidad

Más Vistas

nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
samuel_cdmx_1838855c50
'Nos envidian en CDMX; les ganaremos en movilidad': Samuel
publicidad
×