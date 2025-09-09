Cerrar X
Escena

Kali Uchis participará en la Semana Billboard de la Música Latina

La cantante estadounidense será parte de una exclusiva sesión de preguntas y respuestas 'Superstar Q&A', creada especialmente para la ocasión

  • 09
  • Septiembre
    2025

La cantante estadounidense Kali Uchis será parte de la Semana Billboard de la Música Latina 2025.

Esta participación se debe a que la intérprete de "Telepatía" se encuentra de gira por Estados Unidos y hará una parada especial en Miami para ser parte de una exclusiva sesión de preguntas y respuestas “Superstar Q&A”, creada especialmente para la ocasión.

En esta entrevista se explorará la carrera de Uchis, conocer su trayectoria y mostrar al público una mirada más íntima —y detrás de cámaras— a la visión y el arte que impulsan su éxito.

Además de Kali Uchis, la programación de este año incluye a Anuel AA, Carín León, DY, Gloria y Emilio Estefan, Ela Taubert, Goyo, Grupo 5, Guaynaa, Laura Pausini, Luis R. Conriquez, Myke Towers, Ozuna y Pablo Alborán.

La semana se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en el Fillmore Miami Beach.


Comentarios

