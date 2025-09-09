Kali Uchis participará en la Semana Billboard de la Música Latina

La cantante estadounidense Kali Uchis será parte de la Semana Billboard de la Música Latina 2025.

Esta participación se debe a que la intérprete de "Telepatía" se encuentra de gira por Estados Unidos y hará una parada especial en Miami para ser parte de una exclusiva sesión de preguntas y respuestas “Superstar Q&A”, creada especialmente para la ocasión.

En esta entrevista se explorará la carrera de Uchis, conocer su trayectoria y mostrar al público una mirada más íntima —y detrás de cámaras— a la visión y el arte que impulsan su éxito.

Además de Kali Uchis, la programación de este año incluye a Anuel AA, Carín León, DY, Gloria y Emilio Estefan, Ela Taubert, Goyo, Grupo 5, Guaynaa, Laura Pausini, Luis R. Conriquez, Myke Towers, Ozuna y Pablo Alborán.

La semana se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en el Fillmore Miami Beach.

