AP_25242010633064_bb0c72e71b
Escena

Kate del Castillo defiende su 'embarazo' en 'Instintos'

El personaje de Kate del Castillo en el thriller 'Instintos', lleva al máximo la angustia e incertidumbre cuando se complica su embarazo

  • 30
  • Agosto
    2025

Las mujeres que han experimentado un embarazo saben que además de la ilusión y la esperanza por el futuro bebé, es inevitable sentir algo de incertidumbre y angustia.

En el caso de Maggie, el personaje de Kate del Castillo en el thriller “Instintos”, esto se lleva al máximo cuando su complicado embarazo se ve amenazado por la irrupción de dos secuestradores en su casa.

“Con un embarazo que está a punto, que además es una mujer pues ya de cierta edad, que ya corre riesgo si lo pierde, que ya han perdido otros bebés, no tiene la vida por delante para tener más hijos”, señaló Del Castillo en una entrevista reciente en la Ciudad de México a propósito del estreno de la película el viernes en la plataforma de streaming ViX.

“Sube el nivel de tensión y el nivel de sobrevivencia y de tratar de preservar la vida de su hijo”, señaló.

Los secuestradores quieren robar todo el dinero posible y amenazan a Maggie ya su esposo, un exitoso psiquiatra llamado Leo (Bruno Bichir), con armas de fuego. Los retienen en contra de su voluntad por días, pero a medida que pasa el tiempo, ella comienza a ver que ni los delincuentes, ni Leo, son exactamente como pensaba.

Cara, una de las secuestradoras, comienza a mostrar signos de empatía ya dar ciertos permisos a la pareja. Es interpretada por Daniela Schmidt, quien compartió algunos detalles del rodaje de la película de Sebastián Borensztein. La historia se desarrolla en Texas, pero la filmaron en España.

“Inicialmente, se iba a filmar en República Dominicana, pero llegó la temporada de huracanes y se volvió un caos”, señaló Schmidt. “Hubo la oportunidad más bien de movernos a Madrid, y pues fue increíble”.

El elenco incluye actores españoles: Iván Marcos es Roy, el otro secuestrador, y Emma Suárez es una amiga cercana de Maggie.

Del Castillo destacó que pese a que hace mucho tiempo había compartido créditos con Bichir, fue una gran experiencia volver a colaborar con este astro mexicano.

"Le encanta jugar, además de que tiene un gran humor, pero con los personajes, es muy generoso, también como actor, y es un gran actor. Es de los mejores de nuestra generación", apuntó. “Dentro de toda la tensión de una película tan difícil, la pasamos bien, porque tenemos nuestros momentos de humor, que yo creo que eso nos hizo también estar bien”.


