Kinky y Los Ángeles Azules cierran Arte Fest San Pedro

Más de 10 mil personas disfrutaron los conciertos de Kinky y Los Ángeles Azules, con lo que concluye el Arte Fest San Pedro 2025.

El ritmo y la alegría de Los Ángeles Azules imperaron durante el show que ofrecieron en Espacio Akra, donde los asistentes bailaron y cantaron al compás de los grandes éxitos de la agrupación.

En un ambiente familiar y festivo, los asistentes disfrutaron de temas como Cómo te voy a Olvidar, El Listón de tu Pelo y 17 años, que hicieron vibrar el cierre de cinco días de actividades artísticas y culturales gratuitas organizadas por el Municipio de San Pedro Garza García.

El Alcalde Mauricio Farah fue el encargado de presentar a Los Ángeles Azules para cerrar el festival que busca promover el arte, la música y la cultura entre la comunidad sampetrina.

El festival, que regresó este año después de seis años de pausa, también permitió que Kinky estuviera frente a frente con sus fans y reunió a otros reconocidos artistas nacionales e internacionales en distintos escenarios del municipio, incluyendo presentaciones de Susana Zabaleta, Tania Libertad, Aleks Syntek y La Única Internacional Sonora Santanera entre otros.

