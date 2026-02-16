Kylie Minogue triunfa también como magnate del vino

La cantante australiana Kylie Minogue asegura que nada es comparable a estar en un escenario, pero admite que también le gustó convertirse en una magnate internacional del vino en menos de seis años, con 25 millones de botellas vendidas.

La también actriz lanzó su propia marca de vino en el 2020, bautizada como "Kylie", en colaboración con Paul Schaafsma, experto en producción vinícola para famosos, empezando por un simple rosado.

Desde entonces, la estrella internacional ha vendido unos 25 millones de botellas, reconocibles por su etiqueta rosa con su nombre y con un precio de gama media, en 28 países. El Reino Unido, Australia y Estados Unidos son sus mayores mercados.

"Nada es comparable al escenario", responde la cantante de 57 años, en el salón profesional Wine Paris, a la pregunta de si su aventura en el mundo del vino rivaliza con el entusiasmo de cantar en vivo. "Pero hay paralelismos claros", agrega.

En el Reino Unido, varios estudios muestran que su rosado, su prosecco y su espumoso sin alcohol figuran entre los más vendidos de sus categorías, lo que genera ingresos importantes para una artista que sigue de gira y grabando discos.

Los números del negocio de la línea de vinos de Kylie Minogue muestran resultados que no están nada mal para alguien que admite que conocía muy poco el sector cuando empezó.

"Entré en este universo de forma sencilla y sincera, en plan ‘No sé nada, así que cada paso extra es un bonus'", aseguró la intérprete de “Better the Devil You Know”, en una rueda de prensa promocional en la capital francesa.

"Y ahora me veo utilizando la terminología y el argot del sector, entendiéndolo, y me digo: ¿Quién soy? ¿Cómo he llegado hasta aquí?'", aseguró, en risas.

Aunque la intérprete minimiza sus conocimientos en materia de vino, no se puede dudar de su sentido para los negocios.

Su modelo de negocio consiste en comprar uvas a productores al por mayor en Francia e Italia, y luego ensamblar y etiquetar el vino bajo su propia marca.

Su línea sin alcohol se produce en Alemania y utiliza jugo de uva fermentado, al que se añade té verde chino para darle sabor.

